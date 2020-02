L'INCONTRO

Domani e martedì 11 febbraio, alla Bulesca di Padova, doppio appuntamento con il miglior sommelier del mondo 2018, Eros Teboni. Nella prima serata con dieci etichette, nazionali ed internazionali, in degustazione alla cieca; nella seconda con altre nove etichette di vini bianchi provenienti da diverse parti del mondo. Si può scegliere se partecipare ad entrambe le serate o ppure prenotarne una sola.

Si chiama Refuscus Mundi l'appuntamento in programma a Palazzo Manzioli di Izola/Isola (Slovenia), sabato 8 febbraio, sesta edizione del festival Refuscus Mundi - Un mondo di Refosco, dedicato ai vini ottenuti dalle varietà autoctone del vitigno Refosco, presentati da produttori provenienti da Slovenia, Italia e Croazia. La degustazione illustrerà le nuove conoscenze sul Refosco con approfondimenti, degustazioni e workshop tematici.

I vignaioli indipendenti trevigiani saranno protagonisti di una serie di cinque degustazioni in altrettante serate, in cia scuna delle quali presenteranno un loro vino e spiegheranno cosa significa far parte della Fivi e che valore ha vivere e produrre nel proprio territorio. Venerdì, all'azienda agricola Malibran di Susegana, prima serata, i protagonisti saranno: Bele Casel di Caerano San Marco con l' Asolo Extra Brut e l'Asolo Vecchie Uve; la Caneva da Nani di Guia di Valdobbiadene con il Metodo Classico Dosaggio Zero 40 Mesi e il Valdobbiadene Extra Dry 2019; Malibràn di Susegana proporrà il Sottoriva Colfondo Colli Trevigiani IGT 2017 e il Centogufi Boschera Colli Trevigiani IGT 2018; RosaNatale di Colbertaldo di Vidor, infine, sarà presente con l'Acini di Casa Rifermentato in Bottiglia e il Valdobbiadene Brut. Prenotazione su: http://vignaiolitreviso.eventbrite.com/

