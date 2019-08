CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEVENEZIA Decine di migliaia di euro di danni. Questo il conto che si prepara a ricevere Federico Ongaro, il conducente del taxi Stella che giovedì pomeriggio è stato urtato da un motoscafo della linea 3, nel canale La Nave. Un incidente che non ha avuto conseguenze - a parte due donne medicate in Pronto soccorso all'ospedale Civile di Venezia - ma che ora potrebbe costare caro dal punto di vista economico. Il taxi protagonista dell'incidente con il vaporetto, infatti è stato portato in cantiere e nei prossimi giorni inizieranno le...