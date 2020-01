L'INCIDENTE

VENEZIA Canal Grande, 8.30 di ieri mattina, all'altezza di san Trovaso. Una gondola condotta da un giovane sostituto gondoliere in servizio allo stazio di San Tomà, viene centrata da un mototopo di una ditta di trasporto locale. È un attimo, la gondola si piega su un lato, imbarca acqua e va a fondo. Con lei, cade in Canal Grande anche il giovane gondoliere, subito ripescato da chi ha assistito all'impatto, portato in Pronto soccorso e dimesso già nel primo pomeriggio.

Un incrocio di rotta complice, forse, il forte sole sul quale il sostituto procuratore Giorgio Gava ha aperto un fascicolo d'indagine a modello 45, senza al momento un reato da contestare né un indagato. La svolta però potrebbe arrivare nelle prossime ore quando sulla sua scrivania arriverà la relazione della Polizia locale sul naufragio della gondola.

Ieri infatti gli agenti hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'incidente causato, con ogni probabilità, dal sole che rendeva difficile la vista a chi teneva il timone del mototopo. Stando ai primi rilievi, che potrebbero essere integrati dalla procura, la gondola (senza clienti a bordo e fuori dall'orario di servizio) stava attraversando il Canal Grande: aveva lasciato la riva all'altezza dell'Accademia per poi riprenderla a San Tomà. Sulla sua rotta ha trovato il mototopo che da Ca' Foscari puntava proprio all'Accademia, in direzione est. Questo, vista anche l'altezza del sole a quell'ora per chi procede verso il bacino di San Marco e dato anche la poca mole di traffico, avrebbe portato il conducente della barca di trasporto a scontrare la prua con il fianco della gondola, affondata e poi recuperata dai vigili del fuoco.

Per cristallizzare quanto accaduto, in attesa del rapporto della Polizia locale, il pm Gava ha disposto il sequestro delle due imbarcazioni coinvolte nello scontro in Canal Grande.

