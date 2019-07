L'INCIDENTE VENEZIA Alle 8.40, puntuale, era arrivato a Venezia e si era parcheggiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEVENEZIA Alle 8.40, puntuale, era arrivato a Venezia e si era parcheggiato nello stallo previsto per la fine corsa - in attesa di ripartire per raggiungere il deposito - quando i passeggeri che smontavano si sono avvicinati all'autista: «Si sente puzza di fumo», hanno detto.Nemmeno il tempo di capire da dove provenisse quel fumo, che il bus della linea extraurbana 6 E di Actv è andato in fiamme, avvolto da un incendio sprigionato dalla parte posteriore del mezzo di trasporto pubblico. Solo tanto spavento, ma nulla più né per i...