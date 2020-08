L'INCHIESTA

VENEZIA Misura cautelare in carcere per Haitem Trabelsi, il trentenne di nazionalità tunisina arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una quarantenne che aveva accettato di seguirlo fino alla sua abitazione, in un edificio diroccato ai Bacini dell'Arsenale.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Francesca Zancan a conclusione dell'udienza di convalida svoltasi ieri, alla presenza del difensore d'ufficio dell'indagato, l'avvocatessa Alessia Cavezzan. Il trentenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip non ha convalidato il provvedimento di arresto per mancanza della flagranza di reato (in quanto eseguito a distanza di 7 ore dalla fuga della donna dalla casa del giovane) ma ha ritenuto che sussistano gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Trabelsi, nonché il pericolo che possa fuggire, trattandosi di persona senza fissa dimora. Nel frattempo le indagini proseguono per cercare di fare piena luce su tutti gli aspetti della vicenda.

Per il momento, in mancanza della versione dell'indagato, i carabinieri hanno a disposizione il racconto della vittima e quello del titolare del bar al Canton, che ha prestato per primo soccorso alla donna, da lui rinvenuta in mezzo alla strada in stato confusionale, attorno alle 10.45 di domenica mattina. La quarantenne, residente nel Miranese, ha spiegato agli investigatori che la sera del sabato di Ferragosto era arrivata a Venezia per trascorrere qualche ora in allegria con gli amici e di aver bevuto parecchio durante la sera. Attorno all'una di notte ha raccontato di aver litigato per motivi di soldi con l'amico assieme al quale si trovava e di essere rimasta da sola, accorgendosi quindi di aver perso il cellulare e di essere rimasta senza soldi. È a questo punto che ha incontrato Trabelsi, il quale, secondo il suo racconto, si è offerto di aiutarla, invitandola a seguirlo nella sua abitazione, un edificio abbandonato nella zona dei Bacini. L'incubo per lei è iniziato in quel momento: la donna ha spiegato che improvvisamente l'atteggiamento del trentenne è cambiato, diventando violento. La donna è stata picchiata, presa a schiaffi, costretta a spogliarsi, e i vestiti nascosti per impedire che potesse decidere di andarsene. Al giudice ha spiegato di aver avuto paura perché in quella zona abbandonata non c'è nessuno e le sue grida non sarebbero state sentite da nessuno, e di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale non voluto.

La donna ha raccontato di aver cercato di fuggire più di una volta, ma senza vestiti non sapeva dove andare. Alla fine, in mattinata, ha deciso di uscire ugualmente e il giovane le avrebbe gettato gli abiti dalla finestra, urlandole dietro una serie di offese. Un passante ha riferito di aver visto una donna scappare inseguita e di aver chiamato la polizia locale. Nel frattempo a prestarle soccorso è intervenuto il titolare del bar: in ospedale alla donna sono state refertate alcune ecchimosi, a conferma della botte ricevute.

Trabelsi è stato riconosciuto attraverso alcune fotografie che i carabinieri hanno sottoposto alla donna: nella sua abitazione, perquisita dai carabinieri, è stato trovato un indumento della donna, a riscontro della versione da lei resa. Gli investigatori non hanno rinvenuto alcuna sostanza stupefacente. I militari dell'Arma avevano ipotizzato inizialmente anche il reato di sequestro di persona, che però la Procura ha ritenuto di non contestare, almeno per il momento, in attesa di ricostruire nei minimi dettagli l'accaduto.

Gianluca Amadori

