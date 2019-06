L'INCHIESTA VENEZIA La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAVENEZIA La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali sarà in Veneto tra poche settimane per una lunga serie di audizioni. Lo ha anticipato uno dei vicepresidenti, il senatore Pd, Andrea Ferrazzi, in un breve incontro avuto nei giorni scorsi con il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, che sarà uno degli interlocutori della Commissione, in qualità di responsabile della Procura distrettuale antimafia del Veneto, che ha competenza ad indagare sugli...