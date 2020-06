L'INCHIESTA

VENEZIA Ha deciso di rispondere punto su punto, negando in sostanza tutte le accuse che la procura e la guardia di finanza di Benevento gli avevano contestato e che gli sono costate la sospensione dal lavoro di vigile del fuoco per dodici mesi. In pratica Alessandro Filippo Lupo, 56 anni, in servizio ai vigili del fuoco di Venezia, segretario generale della Uilpa, ha negato di aver avito una parte nella concorsopoli con cui assegnare i posti nelle forze di polizia. Vittorie facili di concorsi in cambio di ingenti somme di denaro con cui lui - ha detto al giudice per le indagini preliminari di Benevento - non aveva nulla a che fare. Ora si aspetta il Riesame, quando la procura scoprirà le proprie carte raccolte fino ad adesso.

Per la procura campana però Lupo, indagato con l'accusa di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nell'intera organizzazione sgominata dalla finanza che il 12 giugno aveva portato all'arresto di tre persone, tra cui anche un viceprefetto, era il tramite tra chi raccomandava le candidature e chi doveva esprimere una parola dal peso specifico rilevante. Il prezzo? Il 50% della mazzetta con cui l'ingranaggio veniva oliato. In totale, per gli episodi che gli sono contestati dalla procura di Benevento, Lupo si sarebbe intascato 22mila euro in concorso con Claudio Balletta, 65 anni, di Roma, vice prefetto, dirigente del ministero dell'Interno; e con Antonio De Matteo, 68 anni, di Benevento, funzionari dei vigili del fuoco ora in quiescenza. In pratica due dei tre protagonisti dell'associazione a delinquere arrestati ieri e che faceva pagare 15.500 euro a candidato. Approfittando delle trasferte a Roma per impegni sindacali, in alcune occasioni (due i capi d'imputazione contestati, tra maggio e novembre 2019), il vigile del fuoco incontrava De Matteo in luoghi all'aperto: a volte in stazione, a volte anche dentro un bar, durante una manifestazione. Lì riceveva il denaro in contante da portare al viceprefetto. (n.mun.).

