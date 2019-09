CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTA VENEZIA Altri due mesi di tempo per completare la perizia sulla scatola nera della Msc Opera. I sostituti procuratore Giorgio Gava e Andrea Petroni hanno concesso una proroga ai consulenti che, lo scorso giugno, sono stati incaricati di fare luce sulle cause del guasto che ha impedito alla grande nave passeggeri di manovrare lungo il canale della Giudecca, mentre si stava dirigendo verso la Marittima, con il risultato di entrare in collisione con la banchina di San Basilio, danneggiando un battello fluviale che stava caricando...