L'INCHIESTAVENEZIA Alle vetrerie coinvolte nell'inchiesta sulle false fatture sarà data la possibilità di proseguire nell'attività aziendale, così da poter pagare il personale e far fronte alle scadenze fiscali. Su richiesta dei rispettivi legali, il pm Stefano Buccini si appresta a concedere alle varie società la facoltà di utilizzare i futuri incassi per far fronte alle esigenze non rinviabili, il tutto attraverso la nomina di un custode che, per conto della Procura, si occuperà di controllare la gestione delle società mentre i beni...