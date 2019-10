CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAGianluigi Nuzzi giura di non avercela con i preti. «Ti leggo un messaggio che mi è appena arrivato, è di un sacerdote, don Mauro Leonardi: Conosco molti cattolici che si arrabbiano con Nuzzi per i suoi libri. Sono persone che non confessano: non sanno quanti giovani si allontanano da Cristo perché confondono la Chiesa con il Vaticano. Nuzzi da giornalista sa invece di fare un servizio. Perché chi cerca la verità prima o poi inevitabilmente trova Cristo». E tu l'hai trovato? «Io sono credente, e non da adesso».Nuzzi dai...