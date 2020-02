MOSTRA

Aprirà a marzo a Palazzo Sarcinelli di Conegliano la terza mostra dedicata al paesaggio nella pittura veneta tra XIX e XX secolo. I curatori, Giandomenico Romanelli e Franca Lugato, hanno guardato lontano, concentrandosi sull'orizzonte: su quelle montagne che si lasciano abbracciare con lo sguardo, sulle imponenti pareti, picchi innevati o rocciosi che coronano il paesaggio veneto. La mostra Il racconto della montagna nella pittura tra 800 e 900 in programma dal 6 marzo al 5 luglio, promossa dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie con il patrocinio della Fondazione Cortina 2021, vuole con questo percorso espositivo ampio e complesso, omaggiare le montagne venete e friulane con un'apertura verso la Slovenia, quindi alle Dolomiti e Alpi Giulie. Sarà una sorta di racconto con una scansione cronologica, che si svilupperà tra sublimazioni e sguardi romantici, di artisti che hanno frequentato le cime e le valli tra '800 e 900.

«Le mostre precedenti erano monografiche e tutte pittoriche spiega Lugato - questa invece sarà multimaterica: non solo opere pittoriche e quindi la montagna dipinta, ma anche manifesti, libri, mappe, un plastico del comprensorio del Civetta, dei taccuini inediti che arrivano da Trieste e diari di imprese alpinistiche. Si parte dalla seconda metà dell'800 quando gli artisti dipingevano en plein air, quindi porteremo opere che mostrano una montagna ritratta dal vero e restituita realisticamente. Il primo quadro che vorremo esporre arriva da Zagabria, un dipinto molto suggestivo di Edward Theodore Compton, artista di origine inglese, poi naturalizzato tedesco, alpinista scalatore che ha partecipato ad imprese importanti sulle Alpi, ma anche diverse prime ascensioni sulle Dolomiti».

NON SOLO QUADRI

Il primo piano sulle cime dolomitiche, che forse Compton realizzata in occasione della salita alla Cima Undici del Popèra accompagnato dalla celebre guida Innerkofler, apre le porte alla comunità anglosassone, che è tra le prime a scoprire la bellezza delle dolomiti. Verrà quindi esposto il primo libro che apre all'amore per la montagna: The Dolomite Mountains, pubblicato nel 1864, scritto e illustrato da due viaggiatori britannici, Josiah Gilbert e George Cheetham Churchill, che per tre anni hanno soggiornato con le mogli nelle Dolomiti. Sono anni in cui l'interesse per la montagna cresce sensibilmente e nel 1863 Quintino Sella fonda il Cai, associazione su cui i curatori si soffermeranno con alcuni riferimenti. «Dalla montagna dipinta di visione ottocentesca, quindi realistica, restituita dai pennelli di Ciardi e allievi continua la curatrice- si passa a quella dell'inizio del 900 che diventa un paesaggio dell'anima. La montagna si trasforma poi divenendo più intimista o simbolista seguendo le correnti artistiche europee». Uno spazio verrà quindi dedicato a Napoleone Cozzi che ritrae le Alpi Giulie e le Dolomiti, in particolare il monte Civetta. Questo pittore triestino è uno dei primissimi scalatori che con la sua squadra composta da quattro compagni, si avventura alla conquista di vette senza l'ausilio di guide alpine. Registra le sue imprese, spedizioni in val Zoldana e sul Civetta, in taccuini straordinari: e nella mostra a palazzo Sarcinelli ne verranno esposti tre con bellissimi acquerelli e frasi emozionanti. È previsto un focus su Irene Pigatti, alpinista trevigiana che ha vissuto alcuni anni a Conegliano, che ha conquistato tra 800 e 900 numerose cime. Altro focus su Giuseppe Mazzotti che oltre ad essere un intellettuale era alpinista, grande appassionato e scrittore di montagna. «Passiamo poi alla montagna d'inverno - prosegue la curatrice - con gli effetti pittorici per la resa del bianco e della luce: ci sarà un grande quadro di Napoleone Pellis, il pittore delle montagne di Sauris e altri artisti che collegheremo ai manifesti della collezione Salce che pubblicizzano gli sport invernali. Ci saranno dipinti dedicati al Carso e, con una serie di opere del triestino Ugo Flumiani, porteremo l'attenzione anche al ventre della montagna: le grotte del Carso. Infine porteremo il pittore bosniaco Gabril Jurkic, che si è dedicato all'inizio del 900 alla rappresentazione dell'ambiente montano, mostrando così un pittore sconosciuto, ma straordinario e sconosciuto».

Chiara Voltarel

