L'INAUGURAZIONEVENEZIA Il nuovo locale targato Aperol apre a Venezia in un palazzo storico di campo Santo Stefano. La Terrazza arancio, riconosciuta nel mondo per le origini venete della bevanda di cui tramanda ricetta e filosofia, ha svelato ieri sera al pubblico il suo salotto in città. Con un evento celebrativo, ha aperto i battenti l'angolo giovanile dedicato all'aperitivo veneziano, fruibile grazie alle proposte degli chef Alessandro...