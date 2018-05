L'IMPRESA Un pilota non può permettersi di avere la testa tra le nuvole,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRESAUn pilota non può permettersi di avere la testa tra le nuvole, ma deve metterci le ruote se vuole vincere la Pikes Pike Hill Climb, la cronoscalata più famosa del mondo che la Volkswagen si appresta a correre con un ambizioso obiettivo: stabilire il nuovo record per le auto elettriche con la I.D. R Pikes Peak. Quel pilota si chiama Romain Dumas ed è francese, a Colorado Springs ha già vinto 3 volte (2014, '16 e '17) e ha perso per 12 millesimi nel 2012, anno nel quale la cosiddetta Race to the Clouds è stata corsa per la prima...