L'IMPRESA

Contatto. Bob Behnken ha sorriso come il bambino più felice del mondo, ha allungato le mani come Superman in volo e fluttuando leggero tra la capsula Crew Dragon di SpaceX e il modulo Harmony della stazione spaziale ha abbracciato l'amico Chris Cassidy che l'attendeva dall'altra parte del portellone. Erano le 19.25 di ieri quando l'astronauta della Nasa è entrato nell'Iss e nella Storia dell'esplorazione spaziale portando a termine il primo volo commerciale umano. Con lui Doug Hurley, il comandante, che ha lasciato al più giovane collega l'onore di quella prima traversata da una navicella privata a un'astronave multigovernativa come la stazione internazionale che da 20 anni orbita 400 chilometri sopra le nostre teste.

IL FONDATORE

Più felice di Bob e Doug, nel cosmo da ieri c'è solo un'altra persona: Elon Musk, il sudafricano-canadese fondatore di SpaceX (e di Tesla) che accettò la sfida della Nasa e del presidente Obama di riportare gli americani nello spazio con un razzo americano decollato dal suolo americano. Detto e fatto, perché del resto lui mica si accontenta dell'orbita terrestre, punta a Marte entro il 2025 facendo tappa sulla Luna. Musk ha così bruciato i tempi, ma non i dollari dei contribuenti americani, ché la Crew Dragon farà risparmiare un sacco agli Stati Uniti che dal 2011, dopo aver mandato in soffitta il costosissimo Shuttle, hanno dilapidato oltre due miliardi di dollari e altrettanto orgoglio nazionale comprando per i loro astronauti passaggi per lo spazio dalla Russia, monopolista per questi eterni nove anni della tratta Terra-Iss con le vetuste, ma affidabili e sempre più care navicelle Soyuz. Un posto è arrivato a costare 90 milioni di dollari, ma alternative non ce n'erano, mentre adesso Musk fa pagare 60 milioni a passaggio, con i prezzi che via via scenderanno perché l'anche bella ed elegante Crew Dragon ha sette posti, pure con finestrini panoramici dato che presto ci salirà anche qualche turista.

E poi che classe, che charme, che novità da parte dei due nuovi pionieri che Musk ha voluto anche dotare di attillate mute spaziali da Avengers: dalle Soyuz (e dagli Shuttle) gli astronauti e i cosmonauti escono sempre un po' strapazzati e in ordinarie tute d'ordinanza stropicciate dal volo, mentre Doug e Bob erano freschi come rose con le loro polo blu ben stirate, i pantaloni nocciola con la cintura marrone.

«Beh, devo ammetterlo - ha detto Behnken - la Crew Dragon è davvero confortevole e persino dolce nella progressione in orbita fino all'Iss in 19 ore: il viaggio con lo Shuttle era molto più rude».

E giù altri sorrisi con Jim Bridenstine, capo della Nasa, che dalla sala di controllo di Houston si godeva il trionfo in stretto contatto con il presidente Trump al quale non sono sfuggiti i sorrisi di circostanza dei russi Ivan Vagner e Anatoli Ivanishin, gli altri attuali inquilini della stazione spaziale. Sì, come avviene sempre in queste giornate, hanno dato fondo con cortesia alla cambusa del segmento russo (qualche scatoletta di caviale si trova sempre) per festeggiare i nuovi arrivati, ma da ieri Roscomos - la Nasa di Mosca - perde il cliente più pesante e la soddisfazione politica del monopolio spaziale per queste missioni.

CAVIALE

La manovra di attracco, che prevede l'impiego di 12 ganci-rostri dotati di bulloni esplosivi, è stata perfetta, eseguita in maniera automatica, con gli astronauti pronti comunque a prendere i comandi manuali, ovvero joystick con la strumentazione riportata sui tre grandi schermi della Crew Dragon che gli stessi astronauti Hurley e Behnken hanno battezzato Endeavour, come l'ultimo Space Shuttle in servizio e come venne battezzata la nave con cui il tenente James Cook divenne il primo europeo a raggiungere l'Australia nel 1770 rischiando parecchio la pelle.

«Siamo orgogliosi di essere arrivati fino a qui per la Nasa e per l'America - hanno detto Doug e Bob durante il primo collegamento - È un onore ridare agli Usa lo possibilità di portare uomini nello spazio e lo vogliamo condividere con la nostra agenzia e con SpaceX: tutto ha funzionato come se fossimo nel simulatore. A noi è toccata la fortuna di salire sull'Endeavour, ma il merito va a tutti gli altri».

«È fantastico - ha fatto eco Bridenstine - Voi sarete d'esempio per noi e per le nuove generazioni: non ci fermiamo qui, vogliamo andare dove l'uomo non è mai arrivato».

Paolo Ricci Bitti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

