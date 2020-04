LO SCENARIO

L'emergenza in corso avrà ripercussioni importanti sull'economia del Triveneto, dove tra i settori più colpiti vi è il turismo, centrale per l'economia di questa area. Le imprese venete stanno anche scontando la loro elevata apertura internazionale, che le espone sia alle problematiche di cancellazioni o ritardi delle esportazioni che alle interruzioni delle filiere di fornitura globali a monte e valle della nostra produzione.

Un approfondimento curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo mostra che le imprese trivenete hanno una propensione all'export superiore alla media nazionale (peso esportazioni su valore aggiunto al 2018 42,8%per il Veneto e 44,9% per il Friuli-Venezia Giulia contro una media Italia del 29,5%). La curva delle esportazioni è cresciuta costantemente dal 2008, fino ad arrivare a 88 miliardi di euro nel 2019. Nel 2019, nonostante il rallentamento del commercio mondiale, alcune specializzazioni venete nel settore dell'occhialeria e del biomedicale hanno incrementato significativamente le esportazioni negli Stati Uniti (+10,7%) così come la cantieristica del Friuli-Venezia Giulia (+12,5%), mentre le esportazioni in Germania (che rappresentano il 14,6% dell'export manifatturiero) concentrate nella metalmeccanica e nell'automotive, hanno registrato lievi diminuzioni.

Quanto accaduto conferma la strategicità dei distretti locali e quindi delle filiere corte: se conservate riducono le interruzioni delle forniture. Sarà importante sostenerle ed evitare sfilacciamenti. Su questo fronte il Veneto è pronto a cogliere la sfida: la distanza media delle forniture nelle imprese capofila della regione è pari a 70 chilometri, a conferma della presenza di una fitta rete locale di subfornitura, in grado di garantire qualità e affidabilità, e una pronta ripartenza.

In prospettiva il ruolo della tecnologia è destinato a divenire centrale: la quarta rivoluzione industriale Impresa 4.0, è una trasformazione digitale che non solo rende più efficiente la linea produttiva con macchinari più performanti, ma consente una personalizzazione continua dei prodotti e dei servizi grazie a tecnologie quali la stampa additiva 3d, la realtà aumentata, il digital twin, la manutenzione predittiva e l'utilizzo dei dati dell'Internet of Things. Per questo motivo il rilancio delle agevolazioni fiscali del 4.0 avvenuto nei mesi scorsi è un propellente fondamentale al quale ricorrere per i nuovi investimenti, anche in questa fase di emergenza e trasformazione. Inoltre il rafforzamento dell'e-commerce sia b2b che b2c sarà importante per fronteggiare la crisi e pianificare la ripresa nei settori del commercio e dell'agroalimentare.

