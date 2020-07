LA STORIA

In una vetrina ecco il libro d'oro delle famiglie feltrine, con tanto di stemmi colorati, in un'altra gli estimi di Feltre e del territorio, manoscritti cinquecenteschi appena usciti dai laboratori di restauro dell'abbazia di Praglia. Sono esposti nella mostra Carta, fuoco, macerie. Feltre dopo la guerra di Cambrai nei documenti dell'archivio storico comunale, allestita nel Museo civico di palazzo Villabruna. La mostra offre l'occasione di un 2x1 di altissima valenza: oltre all'esposizione temporanea, infatti, che chiuderà il 1° settembre, è possibile visitare palazzo Villabruna, un museo che negli ultimi tempi è rimasto parecchio chiuso la cui esposizione permanente è allestita all'interno di una dimora nobiliare del XVI secolo, ricostruendone alcuni locali (come la cucina).

Il passato recente di questi documenti è stato piuttosto deprimente: erano detenuti. Nel senso che l'archivio comunale era stato sistemato all'interno delle vecchie prigioni, costruite nel XVI secolo, come del resto tutto il centro di Feltre, e utilizzate come carcere fino agli anni Sessanta del Novecento. Anche l'ex carcere ora è visitabile: è stato svuotato e aperto al pubblico dal 24 luglio, tutte le sere dalle 20 alle 23, salvo martedì e mercoledì. Per capire la genesi dell'esposizione bisogna fare un salto indietro nel tempo e andare a quell'inizio Cinquecento quando a Cambrai, in Francia, si forma una coalizione di tutte le potenze europee (esclusa la sola Inghilterra) contro Venezia.

Le truppe di Massimiliano I d'Asburgo irrompono nella terraferma veneziana per una strada ben conosciuta: Feltre era una tappa del viaggio che gli imperatori compivano per andare a Roma a farsi incoronare dal papa, la Serenissima, sommo sfregio, non aveva accordato a Massimiliano il permesso di transitare per il proprio territorio e infatti è il primo imperatore a non essere incoronato dal papa. Gli austriaci entrano a Feltre il 1° luglio 1509 senza grossa fatica perché alcuni nobili filo asburgici aprono loro le porte della città. Ma poche settimane dopo i veneziani la riconquistano e massacrano il contingente imperiale che era rimasto a presidiarla. Nuovo ribaltamento e il 3 agosto 1509 gli imperiali rientrano, questa volta incendiano, massacrano, e ammazzano dai 200 ai 400 cittadini (le fonti divergono sul totale). Tuttavia la riperdono e ci rientrano il 3 luglio 1510 e fanno terra bruciata: la città è trasformata in un falò e non ne rimane pietra su pietra (recenti lavori edilizi hanno riportato alla luce le pietre annerite di quel lontano incendio). Naturalmente assieme alle vite umane e alle case, vanno in fumo pure gli archivi. Proprietà, diritti, consuetudini: tutto da ricreare, ancora oggi la storia feltrina prima del 1510 è un buco nero.

Si comincia subito a ricostruire e dal 1511, a conflitto non ancora finito (la pace di Noyon è del 1516) si iniziano a redigere estimi e statuti, ad annotare gli atti del consiglio cittadino con particolare dovizia di particolari. Sono proprio questi i documenti messi in mostra, per esempio gli undici volumi degli estimi, redatti tra il 1510 e il 1520, quando bisognava rimettere insieme tutti i diritti di proprietà e c'era chi non si tirava indietro dal fare il furbetto. Chiaro che una parte della nobiltà feltrina era anti veneziana (come testimonia il grandioso affresco di un'aquila bicipite asburgica conservato nell'androne di palazzo de' Mezzan), altrettanto chiaro che i villaggi dei dintorni, pure quelli distrutti dalle truppe imperiali, approfittavano dell'occasione per contrastare i diritti che la città aveva stabilito sul contado. Ripristinare gli estimi significava riaffermare il potere dei patrizi cittadini.

Per cercare di ricostruire il proprio passato, Feltre manda a Venezia alcuni propri rappresentanti con il compito di ricopiare dagli archivi della Serenissima i documenti che la riguardavano (il toponimo campiello della Feltrina indica il luogo di Venezia dove risiederanno gli inviati della città dolomitica). I documenti, grazie a una sponsorizzazione della fondazione Cariverona, sono stati portati a Praglia dove li hanno restaurati. Erano rilegati in volumi che sono stati smontati, i singoli fogli ripuliti, lavati (per quanto possa sembrare strano, manoscritti e libri si lavano, anche con l'acqua, usando naturalmente tutti gli accorgimenti per evitare di danneggiarli), attentamente riparati con carta giapponese e poi nuovamente rilegati riutilizzando i piatti di copertina originali.

Questi documenti parlano della rinascita di Feltre all'indomani degli incendi che l'aveva completamente distrutta e di come la nobiltà locale abbia cercato di amministrarla in accordo con i rettori veneziani. La mostra, curata da Matteo Melchiorre, Irene Pizzin e Giuliana Zanella, costituisce, come detto, l'occasione per visitare palazzo Villabruna e il Museo civico che vi è ospitato. Spettacolare la ricostruzione della cucina nobiliare, con tanto di spiedi sopra il grande fogher. Isabella Pilo, guida turistica di Feltre, illustra alcuni dei pezzi più preziosi del museo, come per esempio la splendida pala di Cima da Conegliano Madonna tra i santi Vittore e Diniosio, con una cornice lignea di Vittore Scienza, lo stesso che ha realizzato il soffitto in legno della Scuola grande di San Marco, a Venezia, oppure un ritratto di prelato di Gentile Bellini, o ancora un crocifisso d'avorio di inizio Seicento. In una vetrina è esposto un drappo di tessuto molto prezioso che la leggenda vuole sia stato donato dall'imperatore Carlo IV quando si è preso dal santuario di Vittore e Corona il teschio di Vittore e l'avambraccio di Corona, che oggi si trovano nel duomo di San Vito, a Praga. Si è detto prima che Feltre costituiva una tappa del viaggio degli imperatori per andare a Roma a farsi incoronare. I sovrani si fermavano nel santuario, costruito tra fine XI e inizio XII secolo (tra l'altro in una posizione panoramica impareggiabile). Aveva cominciato la tradizione Federico II e quando ci va Carlo IV pensa bene di prendersi un paio di reliquie come souvenir, lasciando in cambio il drappo per coprire le ossa che rimanevano. Ovviamente ci sono opere di Lorenzo Luzzo, il più celebre pittore feltrino, detto Morto da Feltre perché a Roma andava a visitare le domus romane scendendo nelle gallerie che si cominciavano a scavare e riemergendone tutto impolverato, come fosse un morto, scrive il Vasari. Luzzo ha partecipato con Giorgione e Tiziano alla decorazione del ricostruito fondaco dei Tedeschi, nel 1508 a Venezia.

