L'impegno dello Stato Cinese per fare fronte alla propria crisi sanitaria anche con strutture ospedaliere da costruire rapidamente, e il vostro recente articolo sul lazzaretto di Venezia propone una riflessione sul rapporto tra salute, sanità ed edilizia. Da quando, appunto, una amministrazione statale ha deciso di occuparsi della salute dei propri cittadini, la sanità ha fatto i conti con l'edilizia e questo è stato un rapporto fin dal principio difficile. Storicamente quindi curare voleva dire riunire soggetti a rischio come viandanti, handicappati deboli e reietti della società in lazzaretti, strutture ideate tipo prigioni che divenivano per la loro promiscuità, sedi di ammorbamento e di oppressione. Più recentemente quando si ritenne che la cura della tubercolosi fosse l'elioterapia si costruirono sanatori che dopo la scoperta degli antibiotici sono rimasti mostri inutili che deturpano le nostre montagne. L' INAM quando le specialità di cura ambulatoriale erano poche, costruì con la stessa struttura edilizia in tutta Italia, dei poliambulatori spaziosi e confortevoli per i pazienti in attesa e per la visita, di cui ora può riconoscerne le vestigia , chi frequenta i poliambulatori di Via Cappuccina a Mestre o a Padova di via Scrovegni e che ha conosciuto la Casa Rossa , trasformati con spazi ambulatoriali ridotti, con attese in corridoio per fare più posto alle cure extra-ospedaliere o riconvertiti in uffici amministrativi. Nello stesso periodo quando la medicina conosceva periodi di espansione e ricchezza l'obiettivo era quello di costruire un ospedale per ogni campanile, ora si costruiscono nuovi ospedali tra due campanili. È stato vero anche il contrario, quando si sono distrutte strutture sanitarie (per fare comunque altra edilizia) ritenute inadeguate come l' Ospedale Geriatrico in Padova dissociando la valutazione dei parametri edilizi dagli indici epidemiologici e demografici che portano oggi a considerare in maniera pressante la necessità di cure a cronici ed anziani. La lettura inversa di questi dati sta invece portando alla costruzione di un nuovo ospedale pediatrico nella stessa città. Scelte urbanistiche ed architetturali sembrano comunque andare per strade differenti rispetto alla gestione di cura, non solo per la discrasia temporale tra atto costruttivo ed evoluzioni rapide delle cure, ma perché capita che esigenze architettoniche preferiscano accoglienza e conforto del visitatore, costruendo in ampi spazi ospedalieri giardini pensili di abbellimento e porte strette per fare passare le barelle. Queste non sono solo problematiche locali, perché anche in Svezia non è bastata la cultura gestionale e sanitaria della prestigiosa struttura universitaria e ospedaliera del Karolinska Hospital per preservarsi da errori di edilizia. A Padova si è alle soglie di un'altra scelta di edilizia sanitaria storica per la città, influenzata dalla complessità degli approcci demolitivi e trapiantistici che il trattamento attuale delle neoplasie e delle patologie metaboliche impone, esigendo approcci assistenziali integrati in ambiti vicini che favoriscano il lavoro di équipe, e su questa necessità si propone di strutturare il nuovo ospedale. Esistono però già i segnali che lo sviluppo di nuovi farmaci può ridurre le necessità di gravi menomazioni di organi e complessità di interventi, mentre il diffondersi di microbi multi resistenti spinge da una parte opposta la gestione dei ricoveri. Demolire inoltre gli spazi ritenuti vetusti, ma comunque ampi, inevitabilmente produrrà scorie detriti e polveri che avranno effetti, questi importanti, su salute e ambiente. Sicuramente dare un impulso di spesa pubblica in sanità è utile per fare uscire il paese dalla crisi e dalla stagnazione economica, ma è sempre e solo la spesa in edilizia la scelta utile per diffondere salute? L' incentivazione della spesa pubblica per la salute della popolazione può essere quella che deriva dall' assunzione di : infermieri, tecnici, medici e di implementazione del l'adeguamento tecnologico, ed invece ci complimentiamo per la razionalizzazione (da leggere: risparmio) indotto dalla riorganizzazione di spesa sanitaria della Regione. Lasciando quindi che qualche sardina navighi anche nel mare delle parole che vengono spese da vari ambiti sulla razionalizzazione delle cure e delle strutture ospedaliere, a noi non resta che sperare: o che SARS e Corona Virus restino solo un problema di altri Paesi o augurarci che per i Padovani oltre al padiglione di pneumologia nel frattempo non venga demolito anche il padiglione di malattie infettive del loro nosocomio, altro bell'esempio di adattamento edilizio alle cure, perchè attualmente è in grande parte utilizzato per scopi diversi dall'isolamento dei Pazienti.

