VENEZIA Una «nazionale di veneziani per Venezia» con l'intento di trasformare progetti in leggi da finanziare in vista del rilancio. E poi un «decalogo per Venezia» con la città d'acqua capofila di un gemellaggio tra le altre città capitali della cultura in Italia tenendo, però, ben presente la specificità di una città che poggia su terra e laguna. Dal rischio di perdere le tradizioni, come quella del merletto a Burano, all'esaltare le peculiarità artistiche della città. Una su tutte? I 1.600 anni di Venezia da poter festeggiare tutto l'anno. Di questo si è parlato nella riunione di ieri del tavolo permanente sul commercio voluto dall'assessore Sebastiano Costalonga e al quale ieri hanno preso parte, oltre ai capigruppo del Consiglio comunale, i parlamentari veneziani Nicola Pellicani (Pd) Giorgia Adreuzza e Alex Bazzaro, entrambi in quota Lega, e l'europarlamentare Rosanna Conte, Gruppo Identità e Democrazia. Al centro dell'incontro, la necessità di far valere a Roma le istanze raccolte dalle associazioni cittadine. «Al termine di questo periodo ci troveremo a dover pensare a una città diversa - ha esordito Costalonga - È necessario un gioco di squadra, per questo chiedo ai parlamentari presenti al tavolo di portare a Roma il nostro messaggio». E loro, i parlamentari, hanno risposto presente. «Il peso di Venezia non è solo nazionale - ha affermato Andreuzza - Costruiamo insieme un Progetto Venezia come per l'Aqua Granda. Per essere operativi nel minor tempo possibile dobbiamo raccogliere idee da tradurre in fatti». Piena convergenza da parte di Pellicani: «Già a partire dal prossimo mese di gennaio è nei piani del Governo un provvedimento incentrato sulle problematiche che investono le città d'arte. Credo che pur nel rispetto delle proprie posizioni sia necessario fare squadra e costruire un fronte comune per portare risultati concreti per Venezia».

«Dobbiamo fare squadra per riportare Venezia al centro dell'attenzione nazionale - ha aggiunto Bazzaro - Il rifinanziamento della Legge Speciale e il sostegno all'economia di Venezia sono i due punti emergenti su cui focalizzare la nostra azione: ci sono stati il 74% di arrivi in meno all'aeroporto Marco Polo di Venezia». L'eurodeputata Rosanna Conte ha poi garantito sostegno per far arrivare le istanze di Venezia a Bruxelles: «Credo che il coinvolgimento trasversale di tutte le parti produttive e sociali del territorio sia un'idea efficace per affrontare la difficile situazione che stiamo attraversando». In chiusura l'annuncio di Costalonga di un tavolo per affrontare la questione del caro affitti.

