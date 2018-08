CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'immane tragedia di Genova ripropone il tema delle infrastrutture in un paese che è già fragile per il rischio sismico e per la situazione idrogeologica. Il nostro patrimonio infrastrutturale soffre di due mali, da un lato il ritardo, per non dire il blocco, del suo necessario adeguamento alla modernità e, dall'altro, la mancanza di un piano di messa in sicurezza delle opere. Come ha ricordato ieri Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si sta già lavorando per varare un piano di investimenti...