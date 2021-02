IL PUNTO

«I partigiani jugoslavi hanno il merito storico di aver contribuito ad abbattere il nazifascismo, Tito ha il demerito storico di aver instaurato un regime comunista dal quale nascono le foibe, la persecuzione, l'esodo». Lo afferma Marino Micich, direttore del Museo fiumano di Roma, membro dal 2005 della Commissione foibe della Presidenza del consiglio, figlio di profughi zaratini. E poi aggiunge: «Gli jugoslavi facevano quello che in precedenza avevano fatto i fascisti: hanno imposto la lingua, un modello di stato, e hanno messo le condizioni perché le persone se ne andassero. Nelle foibe dopo il 1945 sono finiti sacerdoti, insegnanti, persone che non c'entravano nulla con il fascismo, anche perché i fascisti erano già scappati».

LA STORIA

La storia di Micich parla per lui: nato nel Villaggio Giuliano di Roma, dove erano state costruite case popolari da assegnare ai profughi istriano-dalmati, suo papà era un italiano di Zara, sua mamma un'albanese di Borgo Erizzo (dove vivevano i cosiddetti arbanasi, discendenti di albanesi fuggiti dagli ottomani e insediati a Zara dal 1726 al 1733 dal provveditore veneziano Nicolò Erizzo), aveva una nonna croata. Ragione per cui Micich parla correntemente italiano, albanese e croato. «La stragrande maggioranza delle famiglie istriano-dalmate ha questi incroci. Avere più anime è normale», infatti l'appartenenza nazionale è una scelta, non è data dal sangue, né dalla lingua. «I miei hanno fatto la scelta italiana», precisa Micich.

Il direttore del Museo fiumano non è d'accordo con l'affermazione di Eric Gobetti, riportata nel Gazzettino di ieri, secondo la quale il giorno del Ricordo è ormai diventato una celebrazione della destra neofascista. «Intanto la legge che lo ha istituito», osserva Micich, «è stata votata da tutti i partiti, con la sola esclusione di Rifondazione comunista. In secondo luogo il giorno del Ricordo viene celebrato dal Presidente della Repubblica, dai presidenti delle Camere, al museo ho avuto la visita della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La destra non c'entra».

Non si può però negare che formazioni come Casa Pound coprano i muri di manifesti sulla tematica delle foibe. «Mi imbarazza ogni strumentalizzazione, da qualunque parte venga. L'estrema destra strumentalizza, ma anche l'estrema sinistra, e si alimentano l'una con l'altra attraverso lo scontro. Lo scontro ideologico tra fazioni ci nuoce e non ha nulla a che vedere con i fini della legge che sono quelli di ricordare le sofferenze degli istriano-dalmati, sofferenze provocate dall'italianità, e basta. Noi operiamo per la pace, vogliamo essere un ponte culturale con la Croazia e la minoranza italiana che vive là».

LA STORIA DI FIUME

Un esempio concreto è la recente traduzione in croato della Storia di Fiume, scritta da Giovanni Stelli, presidente della Società di studi fiumani, ed edita dalla pordenonese Biblioteca dell'Immagine. Il libro è stato tradotto dall'ex ambasciatore di Croazia in Italia, Damir Grubisa, pure lui fiumano, e da poco è stata pubblicata da una casa editrice croata. Gli estremismi, invece, portano a fatti incresciosi, come quando, dieci anni fa, la Casa del Ricordo di Roma, appena inaugurata, è stata vandalizzata da scritte inneggianti alle foibe e ai partigiani jugoslavi.

CONTRO GOBETTI

Micich afferma che il libro di Gobetti manca di delicatezza nei confronti di persone che hanno sofferto, che è un pamphlet privo del rigore storiografico proprio di altri autori, come Gianni Oliva o Raoul Pupo. «Purtroppo, spesso», continua Micich, «si confondono fascismo e antifascismo. La resistenza contro il fascismo non è stata fatta soltanto dai comunisti, ma c'erano anche partigiani liberali, repubblicani, popolari».

Il discorso, infine, cade proprio sulla necessità di continuare a studiare, a far sì «che si approfondiscano questi temi storici», dice Micich. E qui si tocca un punto dolente per la storiografia italiana, ovvero che pochissimi ricercatori conoscono il serbocroato e quindi non sono in grado di compiere ricerche negli archivi di Zagabria o di Belgrado. «È un problema vero», sottolinea Micich, «che può essere superato con iniziative bilaterali, con accordi tra università. Lo abbiamo fatto con i croati per una ricerca sulle vittime di Fiume, che ha avuto un esito significativo. Alcuni archivi sono stati desecretati soltanto di recente, come quello della presidenza del Consiglio dei ministri. Oppure l'archivio del ministero della Difesa che era stato chiuso perché danneggiato dai bombardamenti della Nato del 1999 e ora dovrebbe essere nuovamente accessibile. Bisogna approfondire gli studi archivistici, le ricerche sulle foibe, la deportazione, l'esodo».

Alessandro Marzo Magno

