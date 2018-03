L'hotel Ca' Sagredo eletto il più romantico d'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RICONOSCIMENTOVENEZIA(d.gh.) Nuovo riconoscimento per l'hotel Ca' Sagredo, in questi giorni proclamato l'albergo di città più romantico di Europa. I Love Travel Awards premiano le location e gli hotels più romantici al mondo, votati dai professionisti del settore a livello internazionale. La scelta quest'anno, per la categoria città. è andata a quello che è ben più di un normale albergo cittadino, situato in uno dei più suggestivi palazzi di Venezia. Lunedì 12 Marzo la direttrice Lorenza Lain ha ricevuto l'ambito premio nel corso...