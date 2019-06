L'ex ministro Clini: «Navi, lo stallo fa comodo a chi ha certi interessi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAMESTRE Da ministro dell'Ambiente del governo Monti, il 2 marzo 2012, neanche due mesi dopo la tragedia del Giglio, Corrado Clini firmò col collega alle Infrastrutture Corrado Passera il decreto che estrometteva dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca le navi sopra le 40mila tonnellate. Le navi, però, potevano continuare a passare fintanto che non fosse stata trovata l'alternativa. E quel decreto ancora è in vigore, perché l'alternativa - pur tra vari correttivi - ancora non c'è.Clini, all'epoca si parlò di decreto...