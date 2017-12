L'ex capo scout: «Era felice per quel lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOVENEZIA Tutti i ragazzi scout del grippo Agesci Venezia 5 di Castello e Lido sono rimasti sconvolti per la morte di Fabio Gasparini, diciottenne morto in laguna venerdì pomeriggio. Con lui, all'epoca del Reparto Quasar avevano vissuto tante avventure ancora ben impresse nella memoria. E anche se, da quel periodo, sono ormai trascorsi diversi anni, il legame è sempre rimasto forte e vero, duraturo. Significativo è infatti il ricordo di Luca Seggi, due anni più grande di Fabio, che ai tempi degli scout in Agesci è stato suo...