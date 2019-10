L'EVENTO VENEZIA Una cena di gala e una festa che ha coinvolto l'intero albergo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOVENEZIA Una cena di gala e una festa che ha coinvolto l'intero albergo hanno inaugurato ufficialmente ieri sera il nuovo corso dell'hotel St.Regis, struttura luxury del gruppo Marriott, che dopo le insegne dell'Europa & Regina ha cambiato il brand per posizionarsi su un livello di mercato di altissimo livello. A fare gli onori di casa ai 500 invitati, il general manager Antonello De Medici, assieme a tutto lo staff dell'albergo (circa 160 persone). L'hotel che si affaccia sul Canal Grande, in realtà già aperto per la clientela da...