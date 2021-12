L'EVENTO

Venezia, sempre Venezia. Città di grandi hotel, di grandi visitatori, città d'arte e cultura, di incantevoli architetture, antichissima eppure sempre modernissima. E città, più prosaicamente, anche di grandi barman, in una lista che parte dal mitico Giuseppe Cipriani - il papà di tutti i barman veneziani e non solo, maestro dell'accoglienza e innovatore -, e prosegue, con Solindo Soncin e Walter Bolzonella, Roberto Pellegrini e Gennaro Florio, Marino Lucchetti e Roberto Naccari, Giorgio Fadda, Cristiano Luciani e Daniele Prevato che quattro anni fa, Elisa Dilavanzo (Maeli Wine), riunì nel libro Cocktail d'Autore.

Firme e volti dell'accoglienza che spesso facevano dei grandi alberghi il loro luogo di elezione, il Danieli e il Gritti, il Londra e il Cipriani, il Bauer e l'Excelsior del Lido, dove ci si incontrava e si tirava tardi e dove l'energia era un motore che girava senza sosta, assieme alle idee. E si inventavano grandi cocktail, che uscivano dai confini della Laguna e viaggiavano per il mondo dal Bellini di Cipriani all'Harry's Bar fino al Tintoretto di Roberto Pellegrini, nato negli anni 80 al Caffè Florian, entrambi codificati a livello internazionale. Senza dimenticare i leoni dell'ultima generazione, da Lucas Kelm ad Alessandro Zampieri, per citarne un paio, fuoriclasse della contemporaneità che hanno contribuito a riaccendere la passione verso un settore che aveva vissuto un periodo di appannamento ed ora è tonato, più forte che mai.

NELLA SERENISSIMA

Dunque è più che perfetta l'idea di Paola Mencarelli, fiorentina doc, di proporre la Serenissima Venice Cocktail Week, sorella di quella fiorentina, in programma da oggi a domenica 19, una settimana di incontri e condivisione con il Patrocinio della Città di Venezia, nei migliori 26 cocktail bar della città: da Amo al Blue Bar dell'Excelsior, dal Blue Drop al Caffè Baglioni, dal Florian al Lavena, dal Chet Bar a Il Caravellino del Saturnia & International), da Al Mercante al Palazzina The Bar.

Il format Cocktail Week, nato a Londra nel 2008, è stato portato in Italia da Mencarelli nel 2016, quando ha deciso di organizzare nella sua Firenze la prima edizione di Florence Cocktail Week. Visto il successo della kermesse Toscana nel 2020 è stato Aman Venice ha chiederle di portare il format a Venezia. «Certo, sarà un'edizione insolita per questo tipo di manifestazione che predilige la bella stagione, ma riscalderemo questa splendida città d'arte e di cultura a suon di shaker e di cocktail», sorride Mencarelli.

IL COMUNE

Una soddisfazione che coinvolge anche il Comune di Venezia: «Si allunga l'elenco di eventi internazionali ospitati dalla città dice l'assessore al Turismo Simone Venturini - L'arrivo in città della Cocktail Week è un'occasione importante per raccontare al mondo la grande professionalità dei nostri barman e la qualità dei prodotti utilizzati».

Una curiosità fra le tante: il logo della manifestazione è firmato da Piero Lissoni con Lissoni&Partners che ha regalato alla manifestazione una sua interpretazione a della kermesse, un filo conduttore che lega il mondo dei cocktail a Venezia, partendo dal disegno di una coppa Martini che si trasforma in gondola realizzato da Marino Lucchetti, Bar Manager dell'Hotel Londra Palace.

Claudio De Min

