L'EVENTO

VENEZIA Se la Biennale deve restare chiusa, il Padiglione Venezia funzionerà comunque. Ieri il Comune ha annunciato che nonostante il posticipo al 2021 della Mostra Internazionale d'Architettura, a causa dell'emergenza Covid-19, il suo padiglione aprirà lo stesso con un progetto alternativo, «dando voce e spazio gratuitamente spiega Ca' Farsetti in una nota alle realtà culturali che negli ultimi mesi hanno attraversato una profonda crisi». Una mossa a sorpresa, voluta dal sindaco Luigi Brugnaro, che ha ritenuto importante trovare una via di animazione per gli spazi della Biennale. Così, dal 29 agosto al 31 dicembre, andranno in scena quelle che sono state chiamate Aperture Straordinarie, che se non potranno accogliere opere d'arte e installazioni, ospiteranno però ospiti illustri, invitati a condividere visioni e aspettative sul futuro della cultura. In particolare, si susseguiranno 13 fine settimana, preceduti nei giorni feriali da eventi introduttivi, «all'insegna dello scambio e del confronto sottolineano dal Comune tra professionalità e generazioni diverse, con l'obiettivo di identificare un sapere e un vivere nuovo, dettato dal mutamento che la nostra società ha inevitabilmente subito in questi mesi».

Per l'occasione il Padiglione Venezia diventerà una sorta di salotto con tavolini e poltroncine allestite da artigiani locali, creando uno spazio di argomentazione e riflessione. Al momento ancora non si conoscono l'elenco degli ospiti e il programma delle serate, il cui ingresso sarà a prenotazione obbligatoria. Il progetto è organizzato con l'architetto Michele De Lucchi e Marilisa Capuano, ideatrice di eventi culturali, con la speciale collaborazione del cineasta artista Ferzan Özpetek, nonché col contributo di Matteo Gobbo Trioli, Simone Ciarmoli e Miguel Queda. «Dopo lo spostamento della Biennale Architettura abbiamo ritenuto che fosse indispensabile mantenere vivi gli spazi dei Giardini dichiara Brugnaro . Questo format che porterà a Venezia personaggi di spicco del cinema, dell'arte, dell'architettura, del design, dell'editoria, del teatro, della nautica, della musica, della filosofia e dell'imprenditoria, è un esperimento unico che riaccenderà i riflettori sul Padiglione Venezia».

PONTE VIRTUALE

«Si tratta di un ponte virtuale con la Biennale del prossimo anno spiega la curatrice Giovanna Zabotti Il Padiglione Venezia si riprende il suo ruolo di collante tra le diverse realtà artigianali, artistiche e culturali del Paese. Un'opportunità per immaginare e plasmare un mondo diverso e per invitare in particolare i giovani a credere in questo futuro prossimo, apparentemente così incerto. Siamo partiti dall'idea di non esporre opere, ma dare esclusivamente visibilità e voce agli artisti, affacciandosi al loro mondo». In questo modo è nata la proposta di creare uno spazio di pensiero, d'incontro e confronto. «Uno studio di design ha immaginato una grafica, una combinazione di segni che richiamano le finestre del Padiglione e li ha concretizzati in un tessuto prodotto da un'azienda del territorio sottolinea Zabotti . In un certo senso, attraverso la voce di queste persone vogliamo trasmettere l'idea che sia in ogni caso sempre possibile ipotizzare e plasmare un mondo nuovo e invitarli a credere in un futuro prossimo, diverso da quello che ci saremmo aspettati ma che non per questo è meno ricco di opportunità». Il debutto, appunto, il 29 agosto.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA