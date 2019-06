L'EVENTO VENEZIA Come se dalla basilica al museo Correr fosse disceso dal cielo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOVENEZIA Come se dalla basilica al museo Correr fosse disceso dal cielo un grande pennello, ieri sera Piazza San Marco si è interamente colorata di arancione, la tinta di Aperol, che con il concerto Aperol happy together live, ha festeggiato i 100 anni di vita.L'afflusso degli spettatori in piazza è stato ordinato e non ci sono state particolari resse, anche perché la piazza appariva blindata, con pressoché tutte le forze dell'ordine, dai carabinieri alla Guardia di finanza, dalla polizia di Stato a quella municipale. Si è...