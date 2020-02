L'EVENTO

VENEZIA (a.car). Ieri, in occasione del giovedì grasso, il Carnevale de Casteo è entrato nel vivo grazie alla partecipazione di cinque scuole della zona. I bambini del Nido Ciliegio, delle scuole d'infanzia Pascolato e Sant'Elena, della primaria Gozzi e della secondaria di primo grado Calvi si sono dati appuntamento in Via Garibaldi partendo in corteo con una sfilata in maschera fino alla Riva dei Sette Martiri e ritorno concludendo poi con un rinfresco e un concerto di percussioni realizzato dagli studenti della Calvi. Il tema prescelto per i travestimenti è stato il rispetto dell'ambiente nelle sue tante declinazioni, dal riciclo a madre natura passando per il mondo marino e i 4 elementi. Come ogni evento presente nel Carnevale de Casteo, anche questa iniziativa è stata totalmente autogestita e sponsorizzata da tutti i negozianti ed esercenti della zona e dai genitori delle scuole, con la collaborazione degli insegnanti. Il carnevale de Casteo è ormai una tradizione consolidata e un appuntamento imperdibile per tutti i veneziani della zona e non. Tra gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni ci saranno laboratori di maschere alla Serra dei Giardini e alla Ludoteca la Luna nel pozzo, animazioni e trucca bimbi, aperitivi con dj set, concerti e sfilate in maschera.

