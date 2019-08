CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUn evento esclusivo, in un luogo mozzafiato, la Diga di Selva in Val Tramontina eccezionalmente illuminata. Lo propone il comune di Tramonti di Sopra (Pordenone) domani, alle 18 in collaborazione con Edison, nell'ambito dei Dolomiti Days, con prenotazione obbligatoria allo 0427/869412 o 3452367811. L'intento è quello di mettere in luce un luogo insolito, che costituisce un connubio di grande fascino tra l'ingegno umano e la natura. Per gli appassionati sarà anche un modo per vedere da vicino il funzionamento di una diga, che verrà...