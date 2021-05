Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOSono tutti qui a farmi festa. Che meraviglia! Come quindici anni fa, quando gli alpini scelsero Bassano, e il sottoscritto, per la loro adunata nazionale. In quell'anno il Comune scoprì che non mi aveva registrato all'anagrafe: ero il Ponte degli alpini e basta, nessuno s'era preoccupato delle carte. Così il Comune l'11 agosto 2006, lo ricorda il mio amico Vasco Bordignon, medico e appassionato storico, provvide all'intitolazione e...