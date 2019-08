CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTO«Se mettessimo in fila indiana quelle piante sradicate potremmo compiere otto volte il giro della terra. Non è pazzesco? E non è sbalorditivo pensare che, se messi in fila, quegli stessi alberi ci porterebbero a un passo dalla luna? Vi rendete conto? Da qui alla luna!». Con queste parole, nel prologo allo spettacolo Da qui alla luna interpretato da Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo, lo scrittore Matteo Righetto cerca di dare un'idea della dimensione del disastro provocato sulle Alpi orientali dalla tempesta Vaia. A quei 16 milioni...