L'EVENTO

«Scende il sipario. L'opera era destinata a evaporare, se non nella nostra memoria». Si concentra forse in questa questo passaggio ermetico - dedicato all'opera artistica vissuta dal vivo, di cui non rimane nulla se non nella memoria dello spettatore il senso che Marie Chouinard ha voluto cercare nel costruire il 14. Festival Internazionale di Danza Contemporanea. Il percorso artistico, che da oggi al 25 ottobre porta a Venezia 23 titoli firmati da 19 coreografi, ma anche incontri e film che si snoderanno tra l'Arsenale, Ca' Giustinian e il Teatro Goldoni (info tel. 0415218828 www.labiennale.org). I coreografi invitati, fra cui molti appartenenti alle generazioni degli anni Ottanta e Novanta, fanno della danza un territorio senza limiti, fra i più permeabili all'ibridazione, una danza che trova spazio in teatri, gallerie, musei e anche fiere. In questo senso vanno le attribuzioni dei Leoni 2020: il Leone d'oro alla carriera alla coreografa ispano-elvetica La Ribot e il Leone d'argento alla collega Claudia Castellucci.

DANZA D'AUTORE

Per Marie Chouinard la narrazione dietro il programma della Biennale Danza 2020 è la danza d'autore, con una firma forte. «È eclettica, libera, aperta, diversificata spiega Mi piace sempre quando accade l'interazione tra corpo, intelligenza, spirito, umanità, giocosità, avventura, presenza, comunione, politica. Sul palco, nel pubblico e tra i due mondi». Ecco allora che c'è un'attenzione peculiare sulla relazione tra il pubblico e i performer, con un focus sulla creazione di artisti del corpo, ma anche con autori che usano la voce rivolgendosi al pubblico». Oltre a La Ribot, tra gli ospiti internazionali invitati dalla direttrice ci sono Xavier Le Roy, Guy Nader e Maria Campos, Jone San Martín, Lisbeth Gruwez e Claire Chevallier di Voetvolk, Noé Soulier, Olivier Dubois. Dalla Biennale College escono le produzioni di Silvia Giordano (Italia), Emese Nagy (Cipro) e Melina Sofocleous (Ungheria) Sono molti i nomi italiani in cartellone, da Marco D'Agostin a Chiara Bersani, dal Leone Claudia Castellucci a Matteo Carvone, Adriano Bolognino e Sofia Nappi, da Silvia Gribaudi a Claudia Catarzi. E sono stati scelti in quanto «grandi artisti, audaci, coraggiosi, profondi, unici», specifica la Chouinard

IL CORPO DOPO IL COVID

Il corpo è sempre stato strumento di comunicazione e prima fonte di interazione, ma dopo il Covid-19 è diventato un elemento pericoloso da condividere. Secondo la coreografa/direttrice influenza certo le arti sceniche, ma nel senso che «rende l'arte dal vivo ancora più preziosa, unica ed essenziale». Viene da chiedersi allora, in un tempo in cui il dal vivo non è più una cosa scontata, cosa rende una performance memorabile. «Quando qualche cambiamento magico avviene nell'anima del testimone risponde la Chouinard - Quando lo spettacolo ha offerto al testimone cibo per la sua anima. Cibo che il testimone in qualche modo desiderava da tanto tempo, senza nemmeno rendersene conto. Quando ciò accade, è memorabile». Eppure l'esperienza delle arti performative oggi non risulta sempre memorabile. Da spettatori critici, viene da chiedersi se i giovani spettatori abbiano abbassato le aspettative nei confronti della danza contemporanea. «Non sono un sociologo replica la direttrice - ma non credo che gli esseri umani stiano abbassando la speranza di esperienze significative». È dunque la scena che deve rispondere a questa domanda di esperienze, con opere capaci di forza e densità.

Giambattista Marchetto

