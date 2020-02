L'EVENTO

Saranno tre giorni intensi e con alcune novità quelli in programma da domani a lunedì 10 febbraio alla Fiera di Vicenza, che ospiterà l'edizione 2020 di Hit Show, il salone internazionale dedicato agli appassionati di caccia, tiro sportivo e outdoor, organizzato da Italian Exhibition Group Spa. L'evento, che ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico, rappresenta in assoluto, anche per quanto riguarda numero di visitatori ed espositori, l'evento del settore più importante in Italia e tra i primi in Europa. Da anni Hit Show richiama cacciatori e appassionati, soprattutto da Nord e Centro Italia, ma anche dall'estero, in particolare Austria, Slovenia e Croazia. La tre giorni fieristica (sabato e domenica dalle 9 alle 18, lunedì dalle 9 alle 17) e che sarà ufficiale aperta con il taglio del nastro previste alle 12 di domani, è destinata a battere nuovamente il record di presenze, che nelle ultime due edizioni hanno superato il tetto dei 40 mila visitatori.

LE MOSTRE

Dopo il grande successo della scorsa edizione verrà riproposta la mostra Le origini dell'uomo e della caccia, realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo e a cui è destinata un padiglione del quartiere fieristico. Accanto alla fauna dell'ultima era glaciale, un vero e proprio viaggio nel tempo all'insegna del pensiero di Charles Darwin, la novità quest'anno è la compresenza degli ominidi con l'homo erectus in un colpo d'occhio sulla diversa sequenza evolutiva, che mette in gioco fattori come l'adattamento all'ambiente e l'abilità di modificarlo. Nella stessa location svetterà il cervo dalle corna a cespuglio con i suoi quasi 5 metri di altezza, ma farà capolino anche il cucciolo di mammut Dima, che assieme al possente rinoceronte lanoso popoleranno una spettacolare riproduzione a grandezza naturale. In questo viaggio nella Preistoria la caccia avrà un ruolo fondamentale: nel villaggio dei Neanderthal, esteso su 150 mq, saranno riproposte le scene di vita quotidiana di una famiglia a grandezza naturale con i maschi adulti in posizione di caccia, le riproduzioni dei loro utensili in selce per la caccia e la pesca, i fossili, la ricostruzione dell'ambiente boschivo. All'interno dell'area museale si terrà anche la XXVII edizione della Mostra Scambio nazionale del libro, riviste, cartoline, stampe e artigianato faunistico-venatorio, in collaborazione con Arca e Museo di Jesolo.

LO SPORT

Grande afflusso di appassionati e sportivi è atteso nell'area Il tiro a Volo verso le Olimpiadi, nata dalla collaborazione con Fitav (la federazione italiana tiro a volo), che traccia la strada verso i Giochi di Tokyo 2020, dove la nostra nazionale è tra le favorite nella caccia alle medaglie: protagonisti a Vicenza le leggende del passato e gli atleti iridati del presente e del futuro di una storia d'eccellenza che ha reso l'Italia il secondo Paese più medagliato al mondo in questa disciplina dopo gli Usa. Il pubblico avrà la possibilità di incontrare i campioni azzurri, a partire dalla squadra azzurra rappresentata da Diana Bacosi, che fa parte del team dell'Esercito, medaglia d'oro nello skeet alle Olimpiadi di Rio 2016.

Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA