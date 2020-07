L'EVENTO

Sarà per pochi, ma si svolgerà. Ci saranno bigoli al baccalà, ma non saranno quelli della Confraternita dei bigoli col torcio di Limena. Ci saranno gli gnocchi ma non saranno quelli, celebri, fatti con le patate di Posina. Insomma, la festa del baccalà di Sandrigo si svolgerà ed è questa la notizia importante ma ha dovuto adattarsi alle norme di sicurezza anti-Covid. Ha cambiato anche luogo: niente più il maxi tendone al campo sportivo, ma uno più piccolo alzato nella piazza del paese grazie alla collaborazione del Comune. Questa volta non c'entra la pandemia, ma i costi di organizzazione. «Non ce la siamo sentita di spendere grandi cifre», confessa Antonio Chemello, presidente della Pro loco organizzatrice. Insomma, la bandiera resta piantata con la stessa determinazione dei marines a IwoJima, ma s'è dovuta fare di necessità virtù.

NIENTE ADUNATA

I numeri saranno ben diversi da quelli da adunata oceanica degli anni scorsi: a fronte delle 45mila persone nell'edizione precedente, ne sono stimabili poco più di duemila, vale a dire 250-300 al giorno divisi su più turni per i sette giorni di durata della manifestazione, che l'anno scorso s'è articolata invece lungo tre settimane. Sarà necessario prenotarsi on line per potersi sedere nel tendone e, sempre a differenza del passato, si verrà accompagnati al proprio posto da steward e hostess e serviti al tavolo. Tutti questi accorgimenti sono necessari per rispettare le disposizioni sanitarie ed evitare il più possibile pericolosi assembramenti. «Controlleremo anche che non si radunino persone all'esterno assicura Chemello e punteremo molto sull'asporto: il baccalà della festa sarà messo a disposizione in un barattolo di vetro». In buona sostanza, alla festa sono state applicate le norme che valgono per i ristoranti. Chemello le conosce bene, visto che è titolare di Palmerino, uno dei più celebri locali per la degustazione del baccalà alla vicentina, battezzato con il nome del papà che quella festa la organizzò nel 1989 assieme a un altro noto cuoco vicentino, Luigi Pozzan delle Due Spade.

LE RICETTE

La 33esima edizione della festa si svolgerà dal 16 al 21 settembre: protagonista lo stoccafisso (che solo a Vicenza è chiamato baccalà) cucinato nel latte, arricchito da acciughe, cipolle e servito con polenta secondo la ricetta codificata e custodita dalla Confraternita nata nel 1987 per iniziativa dell'avvocato Michele Benetazzo. Non mancheranno altri piatti: il risotto al baccalà, oppure la zuppa norvegese, in onore di Rost, città gemellata con Sandrigo appartenente alle isole Lofoten dove Pietro Querini naufragò nel il 6 gennaio 1432 e scoprì il merluzzo essiccato al vento dell'Artico. Era arrivato in culo mundi, scriverà il capitano veneziano nella sua relazione, mentre il baccalà ci metterà due secoli per diventare oggetto di commercio tra Veneto e Norvegia. Oggi il Veneto consuma il 90% del merluzzo pescato nelle Lofoten, che hanno dedicato un isolotto a Sandrigo, battezzato con il nome della città. Non c'è da stupirsi: il filo rosso tra i vicentini e i norvegesi è antico di seicento anni. «Abbiamo creato sottolinea Chemello una rete di collaborazioni sul territorio che ha portato all'organizzazione di una serie di eventi durante il periodo della festa e per l'intero mese di settembre in ristoranti, cantine e luoghi d'arte».

Antonio Di Lorenzo

