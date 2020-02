L'EVENTO

«Sanremo? L'ho seguito, ma ne ho visto solo metà. A me verso le dieci e mezza, undici viene sonno, ho una certa età». Così, con un filo di ironia, il veterano di Sanremo Carlo Conti, 58 anni tre festival all'attivo, tutti portati a casa entro l'una di notte ha commentato il risultato del collega Amadeus, 57, a pochi giorni dall'arrivo sulla prima rete del suo Panariello Conti Pieraccioni Show.

«Io e Amadeus siamo fatti della stessa pasta, veniamo dalla radio. Sapevo che avrebbe messo in piedi un bel cast musicale e che la forza di Fiorello avrebbe scardinato ogni schema», ha detto ieri presentando il suo spettacolo, e respingendo ogni domanda su un possibile ritorno a Sanremo. «Mai dire mai. Fra 25 anni, magari, chissà. Non mi piacerebbe ripetere la stessa formula». Fair play anche sulle polemiche che hanno circondato il festival: «Avevo detto ad Amadeus che Sanremo è un carrozzone meraviglioso, ma di stare attento perché uno starnuto, là dentro, diventa una broncopolmonite. Mi ha scritto qualche giorno fa dicendomi che finalmente aveva capito cosa intendessi».

LO SPETTACOLO

Quanto allo show, trasposizione dell'omonimo spettacolo teatrale portato per tre anni in giro - 85 repliche in 22 città sempre sold-out - con gli amici Panariello e Leonardo Pieraccioni, 59 e 54, arriverà in prima serata su Rai1 il 14 febbraio. «Sul palco siamo un po' come Amadeus e Fiorello ha commentato Panariello siamo amici veri e la gente lo sente. Non siamo poi così diversi in scena da come siamo nella vita, e da 25 anni siamo rimasti gli stessi. Ci prendiamo in giro, cerchiamo di sorprenderci, anche improvvisando. La dinamica è quella che avete visto quando siamo stati al Festival di Conti». Per Pieraccioni, «il nostro segreto è mantenere viva la passione. Ormai ce l'abbiamo tutti la casa con l'aria condizionata, l'unica cosa che vogliamo è continuare a divertirci, possibilmente evitando di sembrare ridicoli».Un'alchimia che non è sfuggita al nuovo direttore di Rai1 Stefano Coletta, che per Conti avrebbe già in mente «scelte meno prevedibili, posizioni diverse in palinsesto» e che tiene il trio di toscanacci sotto stretta osservazione: «Sanremo? Sicuramente lo farebbero benissimo. Hanno grandi potenzialità per il sabato sera, anche per quello che rappresentano per il pubblico a livello personale. Agli spettatori piace sentirsi parte di qualcosa. In questo caso, della loro amicizia».

Un legame, quello fra i tre toscani, nato intorno a Conti fu lui ad avviare la carriera di un 17enne Pieraccioni, lui a entrare in contatto con Panariello imitatore di Renato Zero che lo show racconta mescolando momenti di improvvisazione a gag tratte dalla vita dei tre.

IL VERNACOLIERE

«La ricetta è quella che nasce dallo sfottò, dal Vernacoliere, da film per noi di culto come Amici Miei racconta Pieraccioni - Noi toscani siamo implacabili nella presa in giro e in questo spettacolo saremo anche politicamente scorretti. L'importante è farlo in modo gentile: se la battuta è fine a se stessa, inutilmente cattiva o di disprezzo, in sala cala il silenzio e sei finito in un secondo». Il più loquace dei tre «Conti è il nostro Bugo», dice Panariello Pieraccioni è al lavoro sul suo prossimo film, ancora senza titolo, in cui interpreterà un prete: «Giro a giugno per uscire a novembre o dicembre. La storia d'amore girerà intorno al personaggio di Marcello Fonte, che sarà un sacrestano. L'ho visto in Dogman, è un attore incredibile, perfetto per la commedia.

ACHILLE LAURO

E mentre Conti prepara la sua Corrida, «cinque puntate in onda dal 21», Panariello dal 13 marzo sarà ancora in scena a teatro: «Il mio nuovo spettacolo si chiamerà La favola mia, in omaggio alla canzone di Renato Zero. È il backstage della mia vita, torneranno molti dei miei personaggi, aggiornati e rivisitati nell'Italia filo-salviniana. Ci sarà anche Mauro il bagnino, alle prese con l'Unione Europea da sostenitore di Greta». Quanto a un suo possibile ritorno a Sanremo, Panariello è categorico: «L'ho già fatto, Dio me ne scampi e liberi. Cosa promuovo di questa edizione? Senza dubbio Achille Lauro».

Ilaria Ravarino

