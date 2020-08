L'EVENTO

Roma quella volta fu di nuovo la capitale del mondo. Erano le Olimpiadi del 1960 e l'Italia ci teneva a fare bella figura. Era un momento d'oro per l'Italia che aveva da poco preso consapevolezza del suo miracolo economico e voleva dimostrare a tutti che era uscita definitivamente dal Dopoguerra e meritava un posto tra i Grandi. I Giochi dovevano servire a dimostrare l'orgoglio ritrovato e Roma era la vetrina ideale, con i suoi monumenti, il suo fascino. Era la città del cinema, era la città del Papa. Le storia e le bellezze naturali furono messe al servizio della più grande operazione di promozione turistica mai fatta, capace di attirare una presenza media di 700 mila persone al giorno, in gran parte stranieri.

L'ECONOMIA

Per i Giochi sono stati realizzati 12 impianti sportivi, cinque già costruiti dal fascismo sono stati rinnovati, altri cinque sono provvisori e non diventeranno mai definitivi. Le gare di ginnastica e lotta si disputano alle Terme di Caracalla e nella Basilica di Massenzio. Le regate sono dirottate nel Golfo di Napoli, il canottaggio e la canoa sul lago di Albano. Sono stati costruiti lo Stadio Olimpico, il Palazzetto e il Palazzo dello sport, lo stadio del nuoto al Foro Italico, all'Eur la Piscina delle Rose e un Velodromo che sarà poi abbandonato. Il Villaggio Olimpico è sorto al quartiere Flaminio: 33 palazzetti alti cinque piani, 1348 appartamenti, 5 mila vani. Si è speso tanto tra le polemiche, l'ex ministro ai Lavori Pubblici Luigi Togni fa sapere che i Giochi sono costati 64 miliardi di lire, ma ne valeva la pena. Sette miliardi per il solo Villaggio, il doppio del previsto. Il ministro delle Finanze Giuseppe Trabucchi, veronese, dirà in Parlamento che bisognava fare bella figura col mondo.

LO STADIO

Il grande giorno è il 25 agosto, Adolfo Consolini con la sua voce in falsetto, contrastante col fisico possente da discobolo, legge il giuramento. Ha 43 anni, è stato campione olimpico a Londra nel 1948, argento a Helsinki nel 1952.

Alle 16,34 risuonano le note de L'Inno al Sole di Mascagni, sigla di questi Giochi, e davanti ai centomila spettatori dello Stadio Olimpico sfilano 5348 atleti (610 donne) di 84 nazioni. Gli italiani si presentano in giacca azzurra e pantaloni bianchi, l'alfiere è Edoardo Mangiarotti il più medagliato della squadra (13 medaglie, 6 d'oro). Per la prima volta un uomo di colore guida la rappresentativa Usa, il decathleta Johnson.

GAIARDONI & SOCI

Come nelle favole, la prima medaglia d'oro dei Giochi è italiana, la conquistano i ciclisti della 100 chilometri a cronometro su strada: Bailetti, Cogliati, Fornoni, Trapè. Nel quartetto c'è Antonio Bailetti, vicentino di Bosco di Nanto. In quella gara, a pochi chilometri dal via, il ciclismo conosce il primo morto per doping: il danese Knud Enemark Jensen crolla sotto il sole per non rialzarsi più.

Nel pomeriggio l'Italia fa il bis: oro e record nel chilometro da fermo con Gianni Sante Gaiardoni, il veronese volante. Dotato di una potenza impressionante bissa l'oro anche nella velocità. Il ciclismo è una miniera: oro pure nella velocità col tandem, con due padovani di 21 anni, Sergio Bianchetto e Giuseppe Beghetto. Infine, oro del quartetto di inseguimento: Luigi Arienti, Franco Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna. Testa è di Cadoneghe, Vallotto di Mirano.

Gli atleti olimpici ritirano uno stipendio di 60 mila lire al mese, la paga di un operaio, più i premi. La medaglia d'oro vale anche un'altra medaglia del Coni e un cronometro Zenith sempre d'oro. E una Fiat 500 del valore di mezzo milione alla quale il Coni aggiunge un assegno circolare di 475 mila lire. All'Italia e ai suoi 279 atleti va talmente bene da stabilire il record di medaglie mai superato: 36 (13 oro, 10 argento, 16 bronzo). Terzo posto nel tabellone alle spalle dei giganti Urss e Usa. Qualche innegabile vantaggio ambientale non spiega l'exploit.

BERRUTI IL MITO

Cadono i primati e nascono nuovi eroi. La più sorprendente è la bella americana di colore, la velocista Wilma Rudolph, la gazzella nera, da bambina vittima della poliomielite. Tre ori (100, 200 metri, staffetta 4x100), vent'anni, alta. Le attribuiscono molti flirt, nasconde un segreto: da un anno è madre di Jolanda, dopo i Giochi si sposerà e avrà altri due figli. Mai quanti il padre che si era fermato solo a 22!

Il torinese Livio Berruti sui 200 metri disegna una curva perfetta, entra nel rettilineo dell'Olimpico in vantaggio, i campioni neri alle spalle. I cento metri sono del tedesco Harmin Hary, il primo uomo a correre in 10, alla media di 36 chilometri orari. Crolla dopo 25 anni il record del salto in lungo stabilito a Berlino da Jessie Owens: l'americano Ralph Boston fa 8 e 12, un centimetro in più. Oro per le due enormi sorelle sovietiche Tamara e Irina Press: la prima nel peso con 17,32, misura che varrebbe il podio nella gara maschile; la seconda negli 80hs.

LO SCALZO BIKILA

L'eroe per eccellenza è Abebe Bikila, 28 anni, soldato etiope che corre a piedi nudi. Vince la maratona più suggestiva mai vista: partenza al tramonto per sfuggire al caldo, con alle spalle il Campidoglio, arrivo sotto l'Arco di Costantino dopo aver percorso la via Appia. È il 10 settembre, Bikila stacca tutti senza sforzo e per un soffio non infrange la soglia delle 2 ore e 15' che sembra impossibile. Vince da sconosciuto, è soldato del Negus, si allena a duemila metri d'altezza, viene da una terra che appena 24 anni prima era stata oggetto di desiderio da parte di chi voleva l'Italia imperiale. Un po' di superiorità gli italiani la sentono ancora, basta leggere i giornali: Bikila è troppo bravo per essere un negro e per giunta scalzo! Ma il termine negro non ha l'accezione che avrebbe assunto anni dopo. Per capire basta la canzonetta in voga che tutti nel 1963 hanno ballato al ritmo dell'hully gully, I Watussi di Edoardo Vianello: alle falde del Kilimangiaro ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli

ECCO CASSIUS CLAY

Un pizzico di gloria anche per Giuseppina Leone, Giusy, 26 anni, bronzo nei 100 metri dietro la Rudolph e terza solo al fotofinish. I giornali si interessano alla sua medaglia anche per un altro motivo: Giuseppina è indisposta rivelano i quotidiani sportivi; ha corso nel giorno sbagliato, aggiungono. Ancora queste cose contano e non si dicono.

Nasce la leggenda del più grande, l'americano Cassius Clay, 18 anni, oro nei mediomassimi battendo ai punti un polacco dal nome impossibile Pietrzykovski. La boxe regala al medagliere italiano il bottino più consistente: tre ori, tre argenti e un bronzo su dieci titoli in palio. Medaglia d'oro a Francesco Musso nei piuma, Nino Benvenuti nei welter e Franco De Piccoli nei massimi con l'unico ko della fase finale sul sudafricano Bekker messo giù alla prima ripresa. Nino Benvenuti, triestino, è premiato con la coppa di miglior pugile del torneo: «Nel pugilato si diventa ex-campioni del mondo, ma si rimane sempre campioni olimpici», dice. De Piccoli è di Mestre: resta la sola medaglia d'oro italiana dei pesi massimi.

La sera della chiusura, l'11 settembre, i centomila dello stadio Olimpico accendono fiammiferi e accendini e la notte romana si spegne in un sogno.

Edoardo Pittalis

