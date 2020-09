L'EVENTO

Remo Rapino vince il premio Campiello 2020. Un traguardo annunciato ieri sera, sotto un cielo stellato, nella finalissima della 58esima edizione in una cornice d'eccezione come piazza San Marco scelta per la prima volta come abbraccio e omaggio alla città lagunare. Rapino si è aggiudicato il premio con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax), decretato dalla Giuria dei Trecento Lettori e applaudito dal pubblico rigorosamente distanziato per le regole anti-Covid. Lo scrittore abruzzese si è piazzato al primo posto con 92 voti, con un testo dedicato allo strambo del paese, utilizzando un linguaggio definito dall'autore stesso «meticciato». Seguito, tra gli altri quattro contendenti dell'ambita vera da pozzo, da Sandro Frizziero, di Chioggia, con Sommersione (Fazi Editore) con 58 voti, da Ade Zeno con L'incanto del pesce luna (Bollati Boringhieri) con 44 voti, da Francesco Guccini con Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto (Scrittori Giunti) con 39 voti e da Patrizia Cavalli e il suo Con passi giapponesi (Einaudi) con 31 voti. Il tutto per 264 voti complessivi.

IL COMMENTO

«Sono molto felice e anche Liborio lo è», ha commentato Rapino. La premiazione, organizzata dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto e che sarà riproposta al pubblico il prossimo 19 settembre, su Rai 5, grazie ad un docu-film, è stata presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi. La serata, a cui erano presenti il sindaco Brugnaro e il ministro Boccia, è stata caratterizzata da un particolare fil rouge: il concetto di piazza fisica e virtuale, spazio che l'emergenza sanitaria ha svuotato e di cui i cittadini vogliono riappropriarsi in un racconto che ha saputo accompagnare per qualche ora ospiti e spettatori. Il tutto ideato dal regista Massimo Martelli. Mentre la scenografia è stata realizzata dall'artista veneziano Fabrizio Plessi.

LA PIAZZA

Una piazza sinonimo di apertura e incontro; motivo per il quale quest'anno il Premio Campiello si è aperto alla città attraverso un'iniziativa realizzata in collaborazione con undici librerie di Venezia e Mestre, regalando ai lettori l'opportunità di partecipare alla serata finale. Non è un caso dunque che nel corso della cerimonia siano state trasmesse una serie di clip, registrate proprio dalle piazze dei luoghi d'origine dei cinque finalisti, che hanno permesso l'ascolto di alcune parti dei loro libri, affidandone la lettura ad alcuni concittadini. «Oggi ho l'opportunità di salire su questo palco ha esordito Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e Confindustria Veneto ma salgo con tutti gli imprenditori della Regione. Quando l'Italia chiudeva, il Campiello partiva. È stato un percorso complicato».

OMAGGIO A DAVERIO

Tra i momenti che hanno scandito l'attesa premiazione, anche un omaggio allo storico dell'arte Philippe Daverio, scomparso il 2 settembre. A ricordarlo, Ermanno Paccagnini, membro della Giuria dei Letterati. Ampio spazio è stato destinato alla cinquina finalista della 58esima edizione tutti premiati con un vaso di Salviati con un excursus sui loro libro: Patrizia Cavalli e il suo Con Passi giapponesi ovvero pagine in cui è scritta la storia morale parallela, a rovescio, che ha accompagnato per decenni l'opera di uno dei maggior poeti contemporanei. Sandro Frizziero, il più giovane, con Sommersione, che racconta la giornata decisiva di un vecchio pescatore, forse il più odioso, capace di spargere rancori su tutto e tutti. Un romanzo originale a partire dalla scelta della seconda persona narrativa. E ancora, Francesco Guccini con Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto, in cui il cantautore e scrittore modenese narra di Pàvana, paese ormai quasi disabitato. Evocando, tra elegia e ballata, i suoni di un tempo ormai lontano. E infine Ade Zeno con L'incanto del pesce luna che ha scritto un romanzo sospeso fra realtà e follia, mettendo in campo il cinismo più feroce ma al tempo stesso gravido di delicatezza e commozione.

ACCLAMATO BARICCO

Infine il Premio alla carriera Fondazione Il Campiello, assegnato ad Alessandro Baricco conosciuto per i suoi bestseller Castelli di rabbia, Oceano Mare e Seta. «Cosa ci manca per immaginare il futuro? Un'intelligenza differente. Una significativa ha commentato dal palco, annunciando che sta preparando due spettacoli all'Arena di Verona è quella dei nostri figli piccoli, diversa da quella novecentesca».

Marta Gasparon

