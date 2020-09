L'EVENTO

Questa sera il Lido di Venezia entrerà nella storia. Succederà a partire dalle 18, quando l'attrice Anna Foglietta, qui nel ruolo di madrina, calcherà il tappeto rosso, piroetterà davanti ai fotografi e risponderà con un cenno del capo ai padroni di casa che l'attenderanno davanti al Palazzo del cinema. Il presidente della Biennale, Roberto Cicutto e il direttore della Mostra, Alberto Barbera, non potranno neanche farle il baciamano, figuriamoci abbracciarla, anche se saranno tra i pochi ad ammirarla al suo arrivo in presenza. Perché dall'altra parte delle transenne, lì dove una volta si accalcavano i ragazzini in cerca di un selfie e c'era gente che si accampava e passava notti all'addiaccio o sotto l'afa o la pioggia per guadagnare la prima fila, non ci sarà nessuno. Questa di Venezia è la prima Mostra del cinema in epoca di pandemia sanitaria. È il primo evento mondiale dopo che il coronavirus ha mietuto vittime e fatto chiudere le frontiere di tanti Paesi. È il primo evento internazionale perché gli altri, a partire da Cannes, hanno rinunciato o modificato o rinviato. Ecco perché stasera, comunque vada, Venezia77 entrerà nella storia. Con il muro, due metri e mezzo di cartongesso e oleandri per separare il red carpet dal pubblico. Con i grandi schermi che manco trasmetteranno in diretta perché la diretta richiamerebbe gente e tanta gente significa assembramento, che per il Covid è come il miele per le mosche. Con le mascherine, tutti con la bocca e il naso protetti. Con la misurazione della febbre, a costo di sentirsi dire: 35,2, sicuri di stare in piedi? E con le prenotazioni obbligatorie per tutto, dai film ai convegni, perché bisogna lasciare traccia di sé, dire dove si vuole andare e dove si è stati, così che se domani si trovasse un positivo al Covid sarebbe facile rintracciare le persone con cui è stato a contatto. Ma è una eventualità che tutti sperano non accada, anche se i bollettini sul coronavirus della Regione del Veneto da oggi saranno osservati speciali. Oggi, intanto, l'appuntamento è con la storia.

L'ha detto anche Dario Franceschini, il ministro alla Cultura che oggi rappresenterà il Governo all'inaugurazione della 77ma Mostra del cinema di Venezia e che ieri, ai Giardini della Biennale, ha partecipato a una commovente cerimonia di consegna dei Leoni d'oro speciali, statuette date alle vedove e ai figli di quattro giganti dell'arte, tutti ex direttori del settore arti visive della Biennale, tutti scomparsi recentemente: Maurizio Calvesi, Germano Celant, Okwui Enwezor, Vittorio Gregotti. «È molto importante - ha detto Franceschini - che si dimostri, in una situazione complicata, che la cultura è viva e che continua a far parlare dell'Italia nel mondo con livelli di eccellenza. Ed è importante che questo segnale venga da Venezia e venga dalla Biennale».

La situazione è così «complicata» che riuscire a fare la Mostra del cinema è stato una corsa a ostacoli. I mille ospiti sono stati divisi in due gruppi da 500, i più fortunati andranno in Sala Grande e staranno belli comodi perché vige la regola del Covid: una poltrona sì, una no; gli altri in Sala Darsena, dove l'acustica è un incanto, le poltrone una favola, ma non è proprio l'emblema della sciccheria. E comunque tutti dovranno indossare, sempre, la mascherina, e il dilemma è: meglio abbinarla all'abito o prendere quella brutta, la chirurgica o la ffp2 come il ministro Franceschini, ma stare tranquilli?

Il Lido da stasera al 12 settembre arriverà in casa via tv (Rai Movie) o attraverso i canali social della Biennale, ma, certo, non sarà la stessa cosa perché si potrà vedere solo quello che le telecamere inquadreranno. L'arrivo degli ospiti sul red carpet protetto dal muro, quindi in sala Grande l'omaggio a Ennio Morricone con l'orchestra Roma Sinfonietta diretta dal figlio Andrea, l'intervento degli otto direttori di festival europei che ribadiranno l'importanza del cinema, il discorso della madrina, la presentazione delle giurie, la consegna del Leone d'oro a Tilda Swinton. E il film di apertura, Lacci di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi, tutti presenti in sala. E dopo il film ognuno a cena per conto suo. Il tradizionale gala sulla spiaggia dell'Excelsior cancellato perché la Biennale ha ritenuto di osservare un tono di sobrietà e prudenza. Affamati, ma nella storia.

Alda Vanzan

