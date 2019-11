CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOPer il grande ritorno del Don Carlo di Giuseppe Verdi al Teatro La Fenice, opera inaugurale della stagione 2019-2020 e in scena fino al 7 dicembre, è stata scelta la versione italiana in quattro atti presentata per la prima volta alla Scala nel 1884. Il compositore, attingendo all'omonima tragedia di Schiller ambientata nella Spagna del sedicesimo secolo, aveva scritto dapprima, nel 1867, un'opera in francese in cinque atti e con il balletto, affascinato dal tema dell'inconciliabilità tra ragion di stato e aspirazione alla libertà....