Ora la parola passa al pubblico, che è stato coinvolto tramite il Festival di Sanremo, e che dovrà scegliere il logo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Ieri sera, sul palco del teatro Ariston, è stata affidata ai due grandi campioni dello sport Federica Pellegrini e Alberto Tomba, a fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus, la presentazione delle due varianti dell'emblema delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, che saranno organizzate in Italia fra cinque anni. Sinora, nella candidatura ai Giochi e in questa prima fase di allestimento dell'evento, è stato utilizzato un disegno stilizzato di montagne, a richiamare le guglie del Duomo di Milano, con i colori della bandiera italiana. Federica Pellegrini e Alberto Tomba sono i primi due ambasciatori dei Giochi; saranno presto affiancati da altri personaggi.

Sia la nuotatrice, sia lo sciatore, hanno preannunciato la loro presenza al Festival, con messaggi sui social: «Sono veramente contenta di essere ambassador di MilanoCortina 2026, queste meravigliose Olimpiadi, che giocheremo in casa». Tomba aveva ricordato la sua apparizione, sullo schermo di Sanremo, durante lo slalom di Calgary 1988, nel quale vinse l'oro, con una prodigiosa rimonta nella seconda manche: «Le Olimpiadi mi portano di nuovo a Sanremo, questa volta come ambassador di Milano Cortina 2026». Da entrambi l'invito a seguire la trasmissione e poi a votare, ad esprimere la preferenza per l'uno o l'altro logo. Sarà una gara inedita, perché per la prima volta sarà la gente a decretare la vittoria, a decidere quale disegno utilizzare per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. La possibilità di votare rimarrà aperta, per due settimane, sul sito ufficiale e sulla app di Milano Cortina 2026. Il risultato sarà infine annunciato ancora in televisione, durante una puntata speciale del programma Soliti ignoti su Rai1, pure condotto da Amadeus. Ieri sera Alberto Tomba è salito per la prima volta sul palco di Sanremo, anche se è ormai nella storia della televisione e dello sport l'edizione 1988 del Festival, che si incrociò con le Olimpiadi invernali. Allora i conduttori Gabriella Carlucci e Miguel Bosè fermarono la gara canora per proporre in diretta, la seconda manche dello strepitoso Tomba, all'epoca 21enne..

