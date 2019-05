CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOOggi, venerdì 3 maggio, all'Home Rock Bar di Treviso sarà celebrata la band dei Ramones che, inventando un genere musicale, ha influenzato moltissimi gruppi e lasciato un marchio indelebile nel mondo della musica, della moda e della società. L'edizione 2019 sarà ricca di ospiti e contenuti, per fare un tuffo nella New York dei Guerrieri della Notte, delle corse in metropolitana attraverso Brooklyn o il Queens e del CbGb's. Sul palco si alterneranno i live di due grandi band: gli storici Wardogs e gli Andead.I Wardogs, band tributo...