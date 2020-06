L'EVENTO

«Non tentare di comprenderlo, sentilo». Sta tutto in questa frase-slogan il senso e al tempo stesso il fascino di Tenet, il nuovo kolossal di Chrisopher Nolan a cui è affidata la responsabilità (epocale) di riportare le masse al cinema dopo la paura del coronavirus e il lockdown globale. Warner Bros ha finalmente deciso la data di distribuzione nelle sale: 31 luglio negli Stati Uniti e 3 agosto da noi. Il film, girato in un formato originale (un mix di Imax e pellicola a 70 millimetri) sarà preceduto, il 17 luglio, da un'uscita speciale in cui il pubblico potrà scoprire, attraverso filmati realizzati sul set, i segreti della lavorazione. E soprattutto rivedere Inception, interpretato da Leonardo DiCaprio e diretto dal regista britannico 10 anni fa.

IL RITORNO

«Siamo entusiasti di riportare quel capolavoro nelle sale proprio oggi che è passato più tempo di quanto potessimo immaginare dall'ultima volta che abbiamo visto un film sul grande schermo», dice Toby Emmerich, presidente di Warner Bros Pictures Group. Intanto l'attesa di Tenet unisce il mondo intero. Nessuno ha ancora visto il film e sul web s'inseguono le indiscrezioni.

EMOZIONI KOLOSSAL

«Di tutti i miei lavori, è quello maggiormente pensato per regalare esperienze al pubblico sul grande schermo», ha dichiarato il 49enne Nolan che di emozioni in formato kolossal se ne intende: ha infatti diretto opere ambiziose e visivamente spericolate come Memento, Il cavaliere oscuro, Inception, Interstellar, Dunkirk.

I suoi film ultra-spettacolati sono densi di implicazioni legate allo stravolgimento del tempo, all'alterazione dello spazio, alle visioni scaturite dal subconscio: in poche parole, talmente complessi e attraenti da risultare sprecati se visti sullo schermo di un tablet o di un computer.

BLACKKKLANSMAN

Tenet ha per protagonista John David Washington, il figlio 34enne del premio Oscar Denzel che abbiamo visto in Blackkklansman di Spike Lee: questa volta ha la parte di un agente speciale impegnato a salvare il mondo dalla terza guerra mondiale. Completano il cast Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johannson, Sir Michael Caine, Kennet Branagh che fa il cattivo, un oligarca russo.

INVERSIONE DEL TEMPO

Si tratta di una storia d'azione, di spionaggio internazionale e al tempo stesso di fantascienza condita da effetti speciali e ambientata ai quattro angoli del mondo: Estonia, Londra, Oslo, Danimarca, Los Angeles, Mumbay. E la nostra Costiera amalfitana dove sono state girate alcune scene mozzafiato che hanno visto coinvolti decine di gommoni, elicotteri e uno yacht lungo 73 metri, il Planet Nine. Il film punta tutto sull'inversione del tempo, che non consiste semplicemente in un viaggio a ritroso nella storia ma illustra «le diverse modalità in cui il tempo funziona», è l'unica spiegazione, se così si può dire, fornita dal regista: questa misteriosa inversione è l'espediente che permetterà all'organizzazione spionistica chiamata Tenet di scongiurare l'Olocausto nucleare. Il trailer mostra inseguimenti, personaggi che volano tra i palazzi, paesaggi notturni. E annuncia che molti fatti di cui si parla non sono ancora accaduti.

L'ESPLOSIONE

Nel deserto della California Nolan ha costruito il set in esterni più grande della storia, un'intera città popolata di comparse, e fatto esplodere un Boeing 747. Secondo gli esercenti, Tenet permetterà alla stagione estiva di riprendere quota. «Il 22 luglio sarà la volta dell'ultimo cartoon Pixar, Onward, poi aspettiamo Mulan», dice Mario Lorini, presidente Anec. «Intanto il buon risultato di Favolacce dimostra che il pubblico tornando in sala».

Gloria Satta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

