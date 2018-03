CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOLa stagione 2018 di Gardaland Resort, l'hotel legato al parco di divertimenti di Castelnuovo del Garda, ha preso il via oggi e per ben 218 giorni verranno assecondate le esigenze dei diversi target di visitatori, anche grazie agli oltre mille dipendenti che sono pronti ad accogliere gli ospiti.La grande novità 2018 del parco è Peppa Pig Land, un'area interamente tematizzata che è stata sviluppata in esclusiva, grazie alla partnership globale tra Merlin Entertainments - di cui Gardaland fa parte - ed Entertainment One (eOne),...