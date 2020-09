L'EVENTO

La fratellanza «non è uno stato di natura, è una costruzione e mai una retorica». Una condizione a cui tendere attraverso la parola, è frutto di «costruzione» che necessita del «tempo e del lavoro, così come accade nel testo biblico. Nella Bibbia all'origine c'è fratricidio poi la fratellanza. Così come accade a Caino: c'è un Caino omicida e uccide in un istante. C'è l'altro Caino, che riceve da Dio il segno che commemora la colpa, che viene nominato il padre e costruttore della città. Il marchio di Dio su Caino interrompe la catena della vendetta, evita la violenza mimetica e dimostra che la Legge non è vendetta» cosi Massimo Recalcati, psicanalista, che ieri a Pordenone sul palco del Teatro Verdi ha dato avvio all'inaugurazione di Pordenonelegge.

Un'avvio di manifestazione simbolicamente affidato a una lezione sulla Fratellanza, in riferimento al suo ultimo saggio Il gesto di Caino (Einaudi). Quella di Recalcati è stata una traversata attraverso alcune questioni, i cui effetti emergono nell'attualità della cronaca. «Il testo biblico - ha spiegato Recalcati - non si apre con la fratellanza, si apre con un fratricidio che si instaura laddove il Figlio pensa di essere l'unico figlio. Pur constatando che ogni figlio è unico, dal testo biblico capiamo che laddove il figlio pensa di essere l'unico, quel narcisismo genera l'illusione matrice della violenza. Ciò vale anche per i popoli. Nel testo biblico la violenza mimetica dell'assassino condannato alla morte, viene interrotta da Dio, che dis-identifica Caino dall'assassino. Non a caso il figlio di Caino si chiama Enoch, che significa inaugurazione.

Il gesto di Caino è il gesto dell'umano, non c'è niente di animale, bestiale o istintuale nella violenza. La violenza è invece passione umana, l'uomo gode nell'esercitare violenza, la violenza non è regressione animale, è godimento della sopraffazione». A cui contrapporre la parola e la fratellanza, che necessita di cura e di costruzione continua e infaticabile. Specialmente in un'epoca in cui la pandemia ha accentuato con ancora maggiore virulenza la diseguaglianza: «Le grandi crisi penalizzano gli ultimi, lo abbiamo visto e lo vediamo tuttora. È in questo momento che le Istituzioni devono avere la capacità di rispondere tempestivamente dando prova di fratellanza, nell'accezione di Pier Paolo Pasolini, quando parlava di poetica delle Istituzioni» ha commentato Recalcati.

Fratellanza che non prevede una cieca fiducia amorevole, anzi l'amore è ciò che arriva dopo l'odio. L'odio necessario, nel suo superamento, a instaurare l'umanità. «L'amore è nell'ordine dell'incondivisibile, è la differenza dall'altro, il vero fratello non è mai conosciuto. La violenza avviene invece laddove non c'è il rispetto della parola. Willy era un giovane, con la pelle nera, che ha provato a sedare una rissa portando la parola. La risposta è stata negare la legge della parola e affermare la legge della violenza». Una solidarietà tanto più necessaria nell'epoca della pandemia e di un virus che ha «amplificato due facce dell'altro: l'altro percepito come minaccia potenziale come pericoloso perché ingovernabile. Ma anche la faccia dell'altro risorsa irrinunciabile senza cui non c'è la vita, il virus ha ridefinito il nostro concetto di libertà - ha concluso lo psicanalista - Durante la pandemia abbiamo potuto fare l'esperienza eticamente più alta di libertà come fratellanza. Sono sempre stato contrario a chi ha definito quelle della pandemia leggi liberticida e totalitarie. Laddove la libertà è scorporata dalla solidarietà diventa solo pura astrazione».

