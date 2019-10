CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOLa chiave di lettura dell'assegnazione del premio Nobel a tre giovani economisti che lavorano in America noti per le loro ricerche sulla povertà è chiarissima: l'urgenza, ormai diffusa nelle élites mondiali, di migliorare gli interventi pubblici sociali, non più per soddisfare indicazioni ideologiche bensì sulla base di esperimenti empirici e di pensieri fuori dagli schemi.Ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer sono stati assegnati 915 mila dollari del premio (in realtà a versarli è la Banca Centrale Svedese)...