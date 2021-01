L'EVENTO

Inizia oggi la 32. edizione del Trieste Film Festival, il primo e speriamo ultimo a passare sulle piattaforme (sarà visibile su My movies), visto che fortunatamente l'anno scorso fu uno degli ultimi eventi cinematografici vissuti di persona, anticipando di poco il primo lockdown di questa disgraziata epoca. Diretto come sempre da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, il Tff com'è noto fa il punto della produzione che arriva dall'Est Europeo e quest'anno si arricchisce di nuove sezioni: Fuori dagli sch(e)rmi e Wild Roses: registe in Europa, la prima dedicata alle forme più radicali del cinema, la seconda all'universo femminile. Nella prima ecco due dei più interessanti registi del cinema rumeno, forse il più stimolante degli ultimi dieci nel Vecchio Continente: si tratta di Cristi Puiu, con il suo ultimo film (Malmkrog), passato l'anno scorso alla Berlinale, sontuosa, rigorosa e potente rappresentazione di morte e resurrezione tra coscienza, storia, moralità, religione, in un kammerspiel di tre ore e mezza, chiuso in una villa della Transilvania; e di Radu Jude che in Tipografic Majuscul, parte anche lui da un testo teatrale raccontando le azioni di un giovane comunista che sfidò il regime di Ceauescu.

Ad aprire il festival oggi sarà la Palma d'oro di Cannes 1995, firmata da Emir Kusturica, dal titolo Underground, che molti ricorderanno come rappresentasse in modo debordante la tragica separazione della ex Jugoslavia, mentre a chiuderlo sarà un altro film di quell'annata cannense: Lo sguardo di Ulisse del greco Theo Angelopoulos (fu il Grand Prix), dallo stile diametralmente opposto. In mezzo ci sta il classico Concorso (13 i titoli in gara), con un evento speciale fuori concorso: In between dying, apprezzatissima opera all'ultima Mostra veneziana dell'azero Hilal Baydarov, anche presente in gara nella sezione documentari, con 10 titoli a sfidarsi. Da non mancare le sezioni Art&Sound, il premio Corso Salani 2021, Last Stop Trieste e This is it. In tutto una cinquantina di titoli per una quarantina di Nazioni rappresentate. Infine il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani assegnerà anche quest'anno i propri premi per il miglior film assoluto e quello italiano per il 2020: Parasite e Favolacce.

