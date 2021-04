Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOIl Teatro La Fenice è abituato a rinascere e anche ieri sera, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ha riaperto al pubblico con un concerto lirico-sinfonico dedicato a Verdi. L'evento è stato certamente straordinario: il 26 aprile era il primo giorno in cui era possibile alzare il sipario e i lavoratori della massima istituzione musicale della città non hanno perso un solo minuto per inaugurare la nuova stagione anche in una...