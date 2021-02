L'EVENTO

Il richiamo della moda corre veloce sulle piste da sci nonostante la pandemia, e Cortina si rifà il trucco diventando ancora più glam in vista anche dei Giochi Olimpici invernali del 2026. Dal 7 al 21 febbraio le montagne innevate della città ampezzana ospiteranno i Mondiali di Sci Alpino e le griffe non hanno perso l'occasione per creare capsule ad hoc da sfoggiare soprattutto fuori pista, per passeggiare nelle eleganti località sciistiche alpine. Un messaggio positivo che fa ben sperare sulla possibilità di poter tornare presto a viaggiare su cui hanno investito anche le attività del territorio. A partire da due aziende altoatesine che hanno dato vita a una collezione di giacconi maschili a tiratura limitata. Sono la storica Birra Forst, nata nel 1857, partner della Fisi (Federazione italiana sport invernali) a sostegno della nazionale di sci e dei prossimi Mondiali e Franz Kraler, famiglia d'imprenditori a capo di una catena di lussuosi negozi, uno a Dobbiaco, un altro a Bolzano e cinque a Cortina, compresi un monomarca Dior aperto nel 2019 e una boutique Louis Vuitton inaugurata lo scorso dicembre.

IL VELLUTO STRETCH

«Abbiamo voluto investire in questo evento anche in questo difficile periodo, perché Cortina non si è mai fermata», commenta Daniela Kraler. Insieme hanno realizzato la giacca da sci tecnica Forst Franz Kraler, in velluto stretch (Jaam) nei colori blu/nero oppure in stampa camouflage, con cappuccio integrato regolabile. Lo store Louis Vuitton celebra i mondiali di sci con una serie di accessori come le borse Teddy in pelle martellata e shearling, gli stivaletti doposci Polar, in nylon impermeabile con motivo Monogram, i pillow poot in caldo piumino. EA7, la linea sportiva di Emporio Armani, main sponsor di questi Mondiali di sci, ha lanciato una linea tecnica composta da piumini voluminosi nei toni iconici del brand (bianco, blu, grigio).

LE STAMPE PAISLEY

Fendi ha declinato il logo con le doppie F nella versione Tech con il motivo a macchie leopardo, le stampe paisley e le grafiche Quilted Stripes. Tessuti traspiranti, termici e impermeabili che mescolano pile e lycra sono utilizzati nei pantaloni da sci e nelle tute da snowboard. Il piumino con il logo over all che rivela il motivo Pequin, sul collo è realizzato in un tessuto tecnico sostenibile, fatto con filati di nylon rigenerato Econyl. Il motivo Leopesley è stampato su velluto per giacche sportive foderate in eco nylon, imbottite con piume d'anatra riciclate e impreziosite da colli in volpe argentata o shearling. Per l'uomo il brand ha creato una gamma di piumini e giacche ad alte prestazioni, con cuciture termiche e dettagli riflettenti, abbinati a pantaloni da sci color block e maglioni a intarsio. Infine, per i Mondiali Fendi svela una collaborazione con Moonboot per una selezione di stivali, e con Blizzard per gli sci high-tech da donna.

LE MASCHERINE

Non può mancare la maglieria. Cortina 2021 entra in partnership con Mr. Cashmere, lo shop online dedicato alla maglieria in cashmere 100% made in Italy. Il brand, che appartiene al maglificio Effetto Maglia, ha prodotto maglioni blu con logo in cristalli Swarovski realizzati con il filato Loro Piana. Infine, anche una limited edition prodotta da Nordica: l'ideazione della grafica è stata affidata al Liceo Artistico ISA Istituto Omnicomprensivo Val Boite Cortina, grazie all'iniziativa lanciata dal Comune di Cortina d'Ampezzo. L'accessorio più in voga? Le mascherine realizzate da Tessitura Monti con logo celebrativo. L'azienda fornirà allo staff e al personale dei modelli chirurgici lavabili e protettivi, in 100% cotone certificato Oeko-Tex.

Veronica Timperi

