L'EVENTO È una famosa e amata opera di Paul Gauguin, dal titolo Eiaha ohipa

L'EVENTOÈ una famosa e amata opera di Paul Gauguin, dal titolo Eiaha ohipa (Non fanno nulla. Tahitiani in una stanza), proveniente dal Museo statale di Belle Arti Pukin di Mosca, ad arricchire la collezione museale delle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, sede di Intesa Sanpaolo.L'arrivo del quadro dell'artista francese si potrà ammirare fino all'8 marzo 2020, rientra nel ciclo di iniziative espositive realizzate per festeggiare i vent'anni del sito museale. Lo stesso progetto è inserito anche nell'undicesima edizione...