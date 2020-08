L'EVENTO

È organizzato dalla Confraternita del Raboso Piave è porta il titolo La Bellussera, il Raboso e le stelle l'evento in programma questa sera, lunedì 10 agosto, dalle 18,30, presso la storica Bellussera di quasi cent'anni, della Famiglia Roveda a Tezze di Piave (Tv). Tra le viti di Raboso, i gelsi e i grappoli d'uva, Gianni Moriani, docente del Master in filosofia del cibo e del vino dell'università San Raffaele di Milano e Diego Tomasi, ricercatore in viticoltura presso il Crea-Ve di Conegliano, affronteranno il tema del paesaggio del Piave, ripercorrendo i riti antichi e le nuove tecniche impiegate nella coltivazione del Raboso Piave. La serata proseguirà poi al Borgo Malanotte dove mentre verranno degustati alcuni vini abbinati a formaggi descritti da Fabio Guerra, andrà in scena lo spettacolo eno-teatrale dei Madeleine Royale. La Bellussera nata dall'intuizione e dalle conoscenze dei fratelli Bellussi verso la fine del XIX secolo a Tezze di Piave, è una forma di allevamento multifunzionale che coniugava la modernità dei nuovi materiali (a partire dall'uso del fil di ferro), con le esigenze produttive della famiglia mezzadrile, ma anche climatiche (gelate tardive), lavorative (presenza di manodopera) e sanitarie (malattie della vite importate dal nuovo mondo). In un periodo di grandi cambiamenti in viticoltura, la bellussera rappresenta una memoria vivente di lavoro, cultura e identità dei territori del Piave. L'evento si svolgerà in sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid.

